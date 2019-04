Er en momsmafia på spil i Danmark? Sammenfald i svindelsager foruroliger eksperter

Ni sager om formodet omfattende svindel med moms har sammenfald mellem personer, selskaber og pengestrømme.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Ni store sager om påstået moms- og skattesvig for sammenlagt 700 mio. kr. har så mange fællestræk, at flere eksperter frygter, at Danmark er udsat for et organiseret dræn i statskassen.

Sagen er i sig selv en af de største af sin art nogensinde i Danmark, men samtidig viser Finans’ kortlægning, at der fra Operation Greed kan trækkes forbindelser til mindst otte andre store sager om momssvindel. Heraf seks sager, hvor der er faldet dom, en henlagt sag og en sag under efterforskning.

»Det er rystende at se, at sagerne hænger sammen på den måde. Det virker meget systematisk og giver indtryk af, at der står en eller anden hård klike bag,« siger skatteadvokat og partner Torben Bagge fra TVC Advokatfirma.

Partner Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten har som kurator behandlet flere tusinde konkursboer og kan genkende træk fra Finans’ kortlægning.

»Det ligner desværre noget, som jeg har set før. Denne type af sager kommer ofte i klynger, hvor de samme personer går igen og igen,« siger Boris Frederiksen.

De ni sager Seks afsluttede sager med sammenlagte domme på 29 års fængsel.



En verserende sag med påstand om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr.



En sag under efterforskning omkring moms- og skattesvindel.



En henlagt sag med formodet moms- og skattesvindel for over 50 mio. kr.





Ifølge Steen Bechmann Jacobsen, der er chef for afdelingen Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, er man klar over, at der generelt er mange sammenfald i store sager om momssvindel.

»Jeg kan ikke udtale mig om detaljerne i de konkrete sager. Men jeg kan genkende billedet af, at der er gengangere i sagskomplekser af denne art. Den viden indgår derfor i vores arbejde med at få nogle af de her personer stoppet allerede ved fordøren. Altså inden de begår ny kriminalitet,« siger han.