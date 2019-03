Bill Browder har fungeret som hvidvaskekspert hos Europa-Parlamentets særlige skattelyudvalg oprettet efter Panama Papers-skandalen. Skandalens midtpunkt - advokatkontoret Mossack Fonseca - oprettede også selskaber til ham.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Hvidvaskjægeren Bill Browder har sat spot på suspekte pengestrømme til og fra skattely. Men han har også brugt selskaber på Cypern og De Britiske Jomfruøer til egne forretninger.

Den britisk-amerikanske forretningsmand har tidligere været indbudt af Europa-Parlamentet til høring i et særligt udvalg nedsat til bl.a. at håndtere skattelyproblematikken, efter at et læk af papirer fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca satte fokus på systematisk skatteunddragelse. Men Bill Browder har selv brugt det kontroversielle advokatfirma.



Et Browder-ejet firma - Berkeley Advisors Inc - blev f.eks. sat op i skattelyet De Britiske Jomfruøer af Mossack Fonseca, bekræfter han.

»Det blev sat op af min partner i Hermitage-fonden, Republic National Bank of New York. Jeg kender ikke deres grunde for at vælge dette firma (Mossack Fonseca, red.) over andre,« skriver Bill Browder i en e-mail.

Hvor mange selskaber satte Mossack Fonseca op for dig?

»Flere.«

Bill Browder etablerede i 1996 Hermitage-fonden i Rusland og blev ifølge eget udsagn landets største udenlandske investor. Han fortæller, hvordan han i november 2005 blev udvist fra Rusland og efterfølgende udsat for et komplot, hvor russiske efterforskere ransagede hans kontor, stjal nogle af hans investeringsselskaber og brugte dem til at stjæle 1,5 mia. kr. fra den russiske statskasse.

Ifølge Browder blev hans skatterådgiver Sergej Magnitskij fængslet for at afsløre komplottet, og han døde i 2009 som følge af bl.a. manglende lægebehandling.

Siden har Browder lobbyet intensivt for sanktioner mod menneskerettighedskrænkere, ligesom han har sporet mistænkelige pengestrømme bl.a. fra skattelyselskaber til en række europæiske storbanker, heriblandt Danske Bank hvis hvidvasksag er veldokumenteret.

Du har som antihvidvask-aktivist sat spørgsmålstegn ved brugen af selskaber i jurisdiktioner som De Britiske Jomfruøer og Cypern. Hvorfor brugte du dem selv?

»Der er lovlig brug af offshore jurisdiktioner og ulovlig brug. Min brug af De Britiske Jomfruøer var fuldt lovlig, gennemsigtig og lagt fuldt ud åbent frem over for regulatorer, skattemyndigheder og andre interesserede parter. Min kampagne har fokuseret på organiserede kriminelle, hvidvaskere og andre, som misbruger offshoreselskaber til at dække over deres kriminalitet,« skriver Bill Browder.

Det virker dobbeltmoralsk. Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert

Hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft er alligevel skeptisk.

»Det virker dobbeltmoralsk. Det kan godt være, at brugen har været lovlig, men dermed har han været med til at understøtte en jurisdiktion, som kan bruges til hvidvask,« siger han.

Han forklarer, at skattely som De Britiske Jomfruøer har været meget velegnede til hvidvask på grund af manglende gennemsigtighed.

»Hvis Browder eller en anden sendte penge til De Britiske Jomfruøer, så svarede det til at sende dem ind i en sort boks. Selv hvis de engelske myndigheder bad om oplysninger, ville de aldrig få svar. Og når pengene på et tidspunkt skulle føres tilbage til en almindelig europæisk bank, ville banken aldrig kunne tjekke, hvor pengene kom fra,« siger han.

Advokatfimaet Mossack Fonseca lukkede efter Panama Papers-afsløringerne.