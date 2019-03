De rige danskere har talt: Danske Bank dur ikke

Mens Jyske Bank, Spar Nord og Nykredit får mere tilfredse velhaver-kunder, bliver Danske Banks væsentlig mere utilfredse.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

De velhavende kunders tilfredshed med Danske Bank er i frit fald. Det viser en ny undersøgelse fra konsulenthuset Voxmeter.

Netop de rige Danske Bank-kunder har ellers længe været meget tilfredse med banken, og den indtog da også andenpladsen i kåringen af årets velhaverbank sidste år, men det er altså slut nu, hvor banken dumper ned på en femteplads.

»Dette segment ved mere om god ledelse, fordi de ofte selv er ledere eller kender nogen, som er det. Så de velhavende kunder accepterer ganske enkelt ikke det svigt, som Danske Banks ledelse har udvist,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter, med henvisning til bankens hvidvaskskandale.

Danske Banks rige kunder straffer banken hårdere end de almindelige kunder relativt set. Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Helt konkret falder Danske Banks image-score i undersøgelsen fra 6.377 til 5.339 point på en skala, der løber fra 0-11.000 – et voldsomt fald til det laveste niveau i fire år.

»Danske Banks rige kunder straffer banken hårdere end de almindelige kunder relativt set. Det er ikke, fordi bankens produkter eller service isoleret set er blevet dårligere, men når Danske Bank er afsender, har kunderne mindre tillid til produkterne,« siger Christian Stjer.

De velhavende kunder er også nervøse for, om fremtidige retssager mod banken og den lange periode uden en permanent kaptajn på Danske Bank skibets bro, får negative konsekvenser for deres formue.

Vi er selvsagt kede af vores tilbagegang, og vi tager den alvorligt. Lars Ellehave-Andersen, direktør for Danske Banks velhaverkunder i Danmark.

Velhavernes forfængelighed spiller også ind.

»Hvis du er rig, nyder du en vis form for anseelse, og så kan du ikke lide, at dem, du betror dine midler, har en anseelse under erosion,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Danske Bank begræder udviklingen.

Om undersøgelsen Voxmeter har siden 2008 spurgt danskerne om deres syn på deres primære bankforbindelse. Hvert år foretager konsulenthuset 52.000 telefoninterview, 117.000 webinterview og 55.000 segmentinterview. I denne undersøgelse deltager respondenter, som har en fri formue på min. to mio. kr. Respondenterne har samtidig angivet, at de er velhaverkunder - såkaldte Private Banking-kunder. I denne undersøgelse indgår kun velhaverkunder fra Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank og Spar Nord. Det skyldes, at datagrundlaget skal være tilstrækkeligt stort for at kunne konkludere med statistisk sikkerhed. Derfor er eksempelvis velhaverkunder i Ringkjøbing Landbobank og Arbejdernes Landsbank ikke med.

»Vi er selvsagt kede af vores tilbagegang, og vi tager den alvorligt. Der ligger på såvel koncernniveau som hos Private Banking (division, der håndterer bankens velhaverkunder, red.) et stort arbejde foran os for at genskabe tilliden til Danske Bank ved blandt andet hver dag at gøre en positiv forskel for kunderne,« siger Lars Ellehave-Andersen, direktør for Danske Banks velhaverkunder i Danmark.

Ifølge Voxmeter er det ikke muligt at sige noget om til- og afgangen af kunder i dette segment pga. den statistiske usikkerhed.

Jyske Bank har landets mest tilfredse velhaverkunder, mens Nordea har de mindst tilfredse.