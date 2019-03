Nyt nordisk banksamarbejde vil spare forbrugerne for dyre gebyrregninger

For 14 måneder siden var der ikke meget håndgribeligt over syv nordiske bankers planer om grænseoverskridende konto- til kontooverførsler. Sådan er det ikke i dag, fastslår Danske Bank.

Et nyt nordisk banksamarbejde er på trapperne, og det vil åbne for massevis af sparede gebyrkroner for danskerne, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

»En ny og moderne infrastruktur vil gøre det billigere at lave betalinger, fordi man skærer helt ind til benet og fjerner alle fordyrende mellemled, så pengene alene flyttes fra konto A til konto B uden så mange dikkedarer,« siger seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk Troels Holmberg.

P27 Bag P27-projektet står syv banker fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Det danske medlem af gruppen er Danske Bank.

Fra Norge deltager DNB, mens Handelsbanken, SEB og Swedbank deltager fra Sverige og Nordea samt OP Financial Group – begge med hovedkontor i Finland.

Målet med P27 er at lave en fælles nordisk clearingsplatform.

Som det er i dag stopper hvert lands betalingsstruktur ved landegrænsen. Men platformen vil skabe ensartethed omkring konto-til-kontobetalinger på tværs af de nordiske landegrænser.

Dermed bliver det f.eks. muligt at binde mobilbetalingsløsninger på tværs af landene sammen, så Vipps-kunder i Norge kan gennemføre mobilbetalinger til Swish-kunder i Sverige og MobilePay-kunder i Danmark og Finland.

Meldingen kommer, efter at nogle af Nordens største banker i februar sidste år løftede sløret for planer om etablering af en såkaldt clearingsplatform, der kan håndtere øjeblikkelige konto-til-kontobetalinger mellem Sverige, Norge, Finland og Danmark. Et samarbejde, der går under betegnelsen P27-projektet.

Siden meddelelsen har der været stille om det visionære projekt.

Arbejdet med at gøre visionen til virkelighed er i fuld gang, og et af de næste skridt er at ansøge om de nødvendige tilladelser til, at vi kan etablere et egentligt driftsselskab. Jesper Nielsen, midlertidig adm. direktør i Danske Bank

Men nu slår Danske Bank, der er den danske deltager i projektet, fast, at P27-samarbejdet har bevæget sig fra de højere luftlag, til at bankerne står over for etableringen af et fælles driftsselskab.

»Arbejdet med at gøre visionen til virkelighed er i fuld gang, og et af de næste skridt er at ansøge om de nødvendige tilladelser til, at vi kan etablere et egentligt driftsselskab,« siger Jesper Nielsen, midlertidig adm. direktør i Danske Bank, til Finans.

Med den nye clearingsplatform følger f.eks. muligheden for brug af mobile betalingsløsninger, så forbrugere med få tryk på mobiltelefonen kan sende penge til forbrugere eller virksomheder på kryds og tværs af de nordiske lande.

Mobilepay Den mobile betalingsløsning Mobilepay så dagens lys i 2013.

Tjenesten ejes 100 pct. af Danske Bank.

Oprindelig blev Mobilepay brugt til elektroniske pengeoverførsler mellem private.

I dag er det især brugernes betaling i både netbutikker og fysiske butikker, der er i vækst.

Knap 4,1 mio. danskere bruger i dag Mobilepay.

Mobilepay er i dag på markedet i Danmark og Finland.

Mark Wraa-Hansen, topchef i Danske Bank-ejede Mobilepay, kalder P27-samarbejdet for et unikt skridt for den fremadstormende betalingsløsning, som slår sine folder i både Danmark og Finland.

»Det vil reelt betyde en konsolidering af det nordiske marked for konto-til-kontobetalinger, og dermed kan P27-samarbejdet give Mobilepay større skala,« siger Mark Wraa-Hansen, der bl.a. har det direkte ansvar for den finske forretning.

Normalt er lukkede markeder ikke god latin i Forbrugerrådet Tænk. Men når det gælder konto-til-kontooverførsler - bankverdenens ultimative discountvare - lyder der andre toner. Det skyldes især, at EU’s betalingsdirektiv, det såkaldte PSD2-direktiv fra 2015, er på vej ind i dansk lovgivning.

Fra september betyder det, at der åbnes op for helt nye muligheder, når de såkaldte betalings-initieringstjenester bliver tilladt, forklarer Troels Holmberg fra Forbrugerrådet.

Bag den kringlede betegnelse gemmer sig muligheden for, at helt nye aktører, der ikke nødvendigvis har rødder i bankverdenen, kan lancere betalingsløsninger, som bygger på konto-til-kontooverførsler, ligesom danskerne allerede kender det fra f.eks. Mobilepay.

»Så bankernes nye tiltag spiller godt sammen med de lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej til at blive udmøntet,« siger Forbrugerrådets betalingsekspert.

Danske Bank byder her og nu ikke ind på, hvornår de nødvendige licenser ventes på plads, så P27-samarbejdet kan sætte kursen mod konkrete løsninger, som forbrugerne i de fire nordiske lande kan få glæde af i hverdagen.