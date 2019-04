Danske Bank sætter prop i filialmassakre – nye filialer vil dukke op

En ekspert roser Danske Bank for at lytte til kunderne og kalder det en markedsføringsmæssig genistreg at genåbne filialer flere steder i landet.

Efter at have skåret antallet af bankfilialer ned fra 671 i 2001 til nu 95 vælger Danske Bank at tage skeen i den anden hånd og genåbne nogle af de ellers hermetisk lukkede filialdøre rundt om i Danmark.

For selvom Danske Bank gerne vil være landets førende digitale bank, må der ikke herske tvivl om, at den fysiske tilstedeværelse også er vigtig.

»Vi har fået en mere fleksibel tilgang til vores filialstruktur, hvor vi ser meget nøje på, hvad der efterspørges i de konkrete områder. Og vi respekterer selvfølgelig, at en del af vores kunder fortsat ønsker at holde fysiske møder med os, når der skal træffes store beslutninger,« siger Thomas Mitchell, privatkundedirektør i Danske Bank.

Det har påført Danske Bank – og Nordea for den sags skyld – betydelig skade rent imagemæssigt at lukke så mange filialer. Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter

Danske Bank lagde sidste år fem filialer sammen og er ifølge privatkundedirektøren nu nået ned på rette niveau. Han forudser, at banken vil genåbne i nogle af de lukkede byer - blot ikke med en almindelig filial, men med et mødecenter.

»Vi har de seneste år åbnet såkaldte mødecentre, hvor vi kan mødes med vores kunder i deres lokalområde i vante Danske Bank-rammer. Her bestræber vi os på at indrette en lobby, hvor kunderne selv kan lukke sig ind via deres dankort og betjene sig af automater til at sætte penge ind og hæve danske kroner og euro samt mødes med deres rådgiver. Vi kommer formentlig også til at åbne mødecentre i områder, hvor der tidligere lå en filial,« siger Thomas Mitchell.

Den øverste chef i konsulenthuset Voxmeter kalder strategien en »genistreg« af Danske Bank.

»Det har påført Danske Bank – og Nordea for den sags skyld – betydelig skade rent imagemæssigt at lukke så mange filialer i lokalområderne. Det vil derfor se godt ud, hvis banken igen begynder at vise interesse for de bløde værdier som tilstedeværelse - også rent fysisk - for de mange kunder, som stadig efterspørger dette,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Han peger på, at det er en billigere måde at forbedre bankens image på at genåbne nogle af de lukkede filialer som mødecentre end gennem dyre markedsføringskampagner.

Nordea har ligesom Danske Bank bevæget sig væk fra den klassiske filialstruktur.

»Vi tester løbende forskellige filialkoncepter for at finde ud af, hvad der er behov for. Vi har f.eks. haft stor succes med lokationer, der ligger lige ved siden af Danbolig, som vi har et tæt samarbejde med,« siger Mads Skovlund, privatkundedirektør i Nordea.

Jyske Bank har de seneste tre år haft 98 filialer og har ingen planer om ændringer.