Hvidvasksager og sanktionsbrud: Banker ramt af milliardbøder - nu kan Danske Bank stå for skud

Over en periode på syv år har de europæiske banker betalt bøder på mere end 100 mia. dollars for hvidvask og sanktionsbrud.

Den ene store bøde efter den anden er regnet ned over de europæiske banker de seneste år. Fra 2012 til 2018 har europæiske banker skullet hoste op med 16 mia. dollars svarende til mere end 100 mia. kr. i hvidvask-sager og brud på internationale handelssanktioner.

Det konkluderer det store kreditvurderingsbureau Moody’s Investors Service i en ny rapport.

»Selv om de fleste bøder har været lavere end de pågældende bankers resultat før skat, er det dyrt for bankerne, og bøderne udgør en materiel, operationel og omdømmemæssig risiko,« skriver Moody’s Investors Service i undersøgelsen.

Moody’s Investors Service har set på, hvor store bøder der er givet for brud på handelssanktioner og i forbindelse med hvidvasksager. Langt størstedelen af bøderne står de amerikanske myndigheder for. Ifølge står myndighederne på den anden side af Atlanterhavet således bag 75 pct. af bøderne.

Inden for brud på handelssanktioner topper BNP Paribas listen. Den franske storbank fik således en bøde på næsten 9 mia. dollar i 2014.

For bøder, der relaterer sig til hvidvasksager, topper hollandske ING Group med en bøde på 915 mio. dollars fra de hollandske myndigheder.

Bøderegnen over de europæiske banker vil formentlig stige i den kommende tid.

»Forskellige undersøgelser af potentiel hvidvask og brud på handelssanktioner er i øjeblikket undervejs,« lyder det fra Moody’s Investors Service.

I øjeblikket bliver Danske Bank således undersøgt af de amerikanske myndigheder, og Danmarks største bank, der lagde filial til én af historiens største sager om potentiel hvidvask, kan således blive ramt af en bøde.

Der har været spekuleret i, hvor stor en bøde Danske Bank risikerer. Moody’s påpeger, at det er svært at sige, hvor hårdt en bøde vil ramme Danske Bank. Ifølge kreditvurderingsbureauet kan banken dog »absorbere en moderat initial bøde«.

»Danske Bank har en meget stærk kapitalposition, og vi har en betydelig overdækning af kapital til at imødegå f.eks. bøder. Og derudover driver vi en velfungerende forretning, hvor vi løbende genererer et pænt overskud og dermed yderligere kapital,« lyder det fra fra Claus I. Jensen, chef for investor relations i Danske Bank.