Nykredit køber LR Realkredit i en handel til 2,6 mia. kr.

Maria Kehlet, f. 1983, er journalist med fokus på erhvervspolitik. Maria er uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2009 og skolet i nyhedshåndværket på Børsen. En stærk politisk interesse førte derefter til en cand.public. grad i politik og medier og studier fra The New School i New York. Maria har været ansat som kommunikationsrådgiver i brancheforeningen for venture- og kapitalfonde, DVCA, og i april 2014 skiftede hun til Jyllands-Posten. Maria elsker at rejse – især til familie og venner i USA – og mens det på arbejdspladsen handler om CEO’s og IPO’s, er det privat mest IPA’s, da hun har en stor interesse for specialøl.

Nykredit har indgået en betinget købsaftale med ejerne af Danmarks mindste realkreditselskab, LR Realkredit, om køb af selskabet. Prisen lyder på 2,6 mia. kr.

Det skriver LR Realkredit i en meddelelse.

Nykredit har dermed overtalt Nordea Bank, Danske Bank, Arbejdernes Landsbank, SEB og Jyske Bank om at købe LR Realkredit og overtage alle aktier i selskabet.

»Salget af LR Realkredit A/S er funderet i en grundig analyse af de strategiske muligheder for fortsat udvikling af LR Realkredit A/S' forretning. Med salget til Nykredit Realkredit A/S får medarbejderne, obligationsejerne, låntagerne og LR Realkredit A/S' øvrige interessenter en ejer med solid erfaring inden for alle facetter af realkreditfinansiering,« siger ordførende direktør i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og næstformand i LR Realkredit A/S, Gert R. Jonassen i meddelelsen.

Aftalen er betinget af myndighedsgodkendelser.

Koncerndirektør i Nykredit, David Hellemann, forklarer opkøbet således:

»Vi øger med købet af LR Realkredit vores egenkapital og øger samtidig vores udlån på områder, hvor vi i forvejen har stærke kompetencer i Nykredit. Det var derfor naturligt for os at gå konstruktivt ind i forhandlingerne, da bestyrelsen i LR Realkredit henvendte sig for at høre, om vi var interesserede i at overtage virksomheden,« lyder det i en meddelelse fra Nykredit.

LR Realkredit har ifølge Ritzau en egenkapital på 3,3 mia. kr. Købet sker dermed til kurs/indre værdi på 0,79 og øger således Nykredits egenkapital med ca. 0,7 mia. kr.