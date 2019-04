Tryg-kunder får i år 8 pct. af sidste års betalinger som en kontant bonus, mens Nykredit Bank giver hver privatkunde 1.000 kr. i årsbonus. Skidt for forbrugerne, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

Michael Stenvei, født 1965, er Finans-redaktionens eneste nordjyske fuldblodsmedlem. Michael blev uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 2002 efter en erhvervskarriere hos bl.a. A.P. Møller – Mærsk, Alka, Codan og Hjemmeværnet. Oprindelig er Michael uddannet reserveofficer og har været udstationeret i FN-regi. Som journalist blev det til en kort afstikker til Dansk Supermarked, inden Jyllands-Posten kaldte. Siden har Michael som rendyrket nyhedshund dækket tele-, vind- og energibranchen, ligesom han har været frontløber i dækningen af spektakulære sager som Stein Bagger-svindlen og senest Vestas’ opgør med den tidligere finansdirektør. Privat bruges tiden sammen med hustruen Heidi, der er kok og restauratør i det nordjyske, ligesom der altid er et gør det selv-projekt, som lokker.

Bank- og forsikringskunder lokkes med rabatter og bonusser som aldrig før. Men brugen af kontante bonusser gør det svært for danskerne at få et klart billede af fordele og ulemper, når de skal vælge ny bank eller forsikringsselskab.

»Det er dårligt for konkurrencen og for forbrugernes mulighed for at træffe nogle trygge og velovervejede valg,« siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Senest har Nykredit Bank iværksat et bonusprogram kaldet Mine Mål, der lokker med, at kunder i 2019 kvit og frit får 1.000 kr. sat ind på en særlig konto.

»Vi har lavet Mine Mål, for at vores bankkunder kan mærke tydeligt og kontant, at de er kunder i en foreningsejet bank,« siger Flemming Haahr Vesterbrandt, vicedirektør i Nykredit.

Det gør det jo ikke billigere for kunderne, at der skal bruges penge på at administrere en kringlet ordning. Niels Norman Dam, kunde i Tryg

I Tryg har selskabets kunder siden 2016 modtaget en årlig bonus afstemt efter, hvor mange penge de betaler til Tryg-kassen.

I 2019 modtager kunder i Tryg-koncernen derfor 8 pct. af sidste års betalinger. Bonussen kommer dog ikke fra Tryg, men fra selskabets hovedaktionær, Tryghedsgruppen, hvor Tryg-kunder automatisk er medlemmer.

»Det er ikke en rabat eller en kundebonus. Det er en medlemsbonus. Det er den måde, vi opfatter det på,« siger Mads Lebech, adm. direktør i Tryghedsgruppen.

Spørger man Niels Norman Dam, der er kunde i Tryg, er han gerne bonusordningen foruden.

Sidste år modtog han en Tryg-bonus på 756,08 kr., som er skattepligtig indkomst. Derfor vil han hellere have billigere forsikringer fra dag 1.

»Det gør det jo ikke billigere for kunderne, at der skal bruges penge på at administrere en kringlet ordning, hvor kunderne så at sige bare betaler penge tilbage til sig selv,« mener Niels Norman Dam.

Per Nikolaj Bukh, økonomiprofessor ved Aalborg Universitet, forstår godt, at forsikringssektoren kaster sig over kontante bonusordninger i kampen om kunderne.

»Men det gør det mere komplekst at være forbruger,« fastslår han.