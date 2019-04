Erhvervsstyrelsen har meldt Danske Banks revisor Ernst & Young til politiet.

Hvidvaskskandalen i Danske Bank har nu fået Erhvervsstyrelsen til at politianmelde bankens revisor.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen fredag formiddag.

»Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at EY i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet,« skriver Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet - om at indlede en politimæssig efterforskning af, om hvidvaskloven er overtrådt.

Det var i oktober sidste år, at Erhvervsstyrelsen indledte en undersøgelse af Danske Banks eksterne revision af bankens regnskab for 2014. Det skete på baggrund af Danske Banks interne undersøgelse af hvidvaskskandalen.

Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, oplyser Erhvervsstyrelsen, men den har altså allerede nu ført til en politianmeldelse.

»EY har samarbejdet fuldt ud med Erhvervsstyrelsen siden oktober 2018 og gjort alle relevante informationer om revisionen tilgængelige. EY foretog den rapportering, som vi efter gældende lovgivning var forpligtet til, og vi vil samarbejde fuldt ud med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i den videre undersøgelse,« skriver EY i en kommentar til Finans.

Danske Banks interne undersøgelse af hvidvaskskandalen viste, at næsten 1.500 mia. kr. er strømmet igennem Danske Banks estiske afdeling for de såkaldte non-resident kunder i en periode fra 2007 til 2015.

KPMG var ekstern revisor for Danske Bank i andre år frem mod 2015. Men KPMG er ikke omfattet af Erhvervsstyrelsens undersøgelse, da revisionsopgaven lå hos partnere, der skiftede til EY i forbindelse med fusionen mellem de to revisionsfirmaer i 2013.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan af egen drift iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt revisorlovgivningen og hvidvaskloven. Udover Erhvervsstyrelsen undersøger Finanstilsynet og Bagmandspolitiet herhjemme hvidvaskskandalen i Danske Bank.

I udlandet har både britiske og amerikanske myndigheder i relation til skandalen sat gang i undersøgelser.