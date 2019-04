Der er kommet 91 nye ejendomsmæglerbutikker de sidste par år, selvom boligsalget er vigende i København og Aarhus. Især to kæder kæmper om at være størst.

Landets store ejendomsmæglerkæder intensiverer kampen om boligsælgerne ved at at åbne stadig flere butikker. Det viser en opgørelse, som Finans har lavet.

Det sker, selvom salget af ejerlejligheder er faldet igennem det seneste år, ligesom salget af parcelhuse er stagneret i 1. kvartal 2019. Det er især EDC og Nybolig, der har åbnet nye forretninger de seneste år i en indbyrdes kamp om at være markedsleder.

Samlet set er antallet af ejendomsmæglerbutikker, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, steget fra 1.367 i 1. kvartal 2017 til 1.458 i samme periode i år – en stigning på 6,7 pct.

Ifølge adm. direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening Ole Hækkerup er der en god forklaring på udviklingen.

Når folk er ude at gå en tur søndag formiddag, er der mange, som stopper op ved ejendomsmæglernes vinduer for at kigge på boliger. Ole Hækkerup, adm. direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

»Fordi det kan betale sig. Det er en simple forklaring. Når folk er ude at gå en tur søndag formiddag, er der mange, som stopper op ved ejendomsmæglernes vinduer for at kigge på boliger, så synligheden i form af en fysisk lokation er fortsat vigtig,« siger Ole Hækkerup.

Han har som alle andre mæglere registreret, at boligsalget i især København og Aarhus er gået et par gear ned, og han skyder skylden på politikerne.

»Gennemsigtighed og sikkerhed er vigtige komponenter for boligmarkedet, fordi folk vil vide, hvad de skal sidde for om måneden. I den sammenhæng er det selvfølgelig uheldigt, at der fortsat er usikkerhed om de nye vurderinger af ejerboliger, fordi det kan betyde, at en ellers stille opbremsning tager til i styrke og bliver voldsom,« siger Ole Hækkerup.

Selv om der er fluktuationer på boligmarkedet i øjeblikket, ligger salget samlet set stadig på et højt niveau. Peter Mattsen, direktør i Nybolig.

Nybolig, der er en del af Nykredit-koncernen, har i 2018 og 2019 åbnet 21 nye butikker og har i dag 230 af slagsen rundt om i landet. Der er planer om flere åbninger før sommerferien.

Kædens øverste chef meldte sidste år en ambitiøs vækstplan ud om at blive den største ejendomsmæglerkæde herhjemme. Der er fortsat et stykke op til EDC’s 250 butikker, men han ryster ikke på hånden over, at boligsalget er bremset op.

»Vi følger selvfølgelig markedet hele tiden, men vores strategi er langsigtet, og vi vil være der for kunderne i såvel op- som nedgangstider. Og selv om der er fluktuationer på boligmarkedet i øjeblikket, ligger salget samlet set stadig på et højt niveau, så jeg er ikke nervøs,« siger Peter Mattsen, direktør i Nybolig.

Ifølge Boligsiden.dk er salget af ejerlejligheder faldet med 11 pct. på landsplan det seneste år, ligesom salget af parcelhuse er stagneret i 1. kvartal i år sammenlignet med kvartalet året før.

Kæde 1. kvartal 2017 1. kvartal 2018 1. kvartal 2019 Mindre kæder og selvstændige 253 274 310 EDC Mæglerne 239 246 250 Nybolig* 230 231 230 Home 174 176 179 DSEmægler 163 156 155 DanBolig 150 153 154 RealMæglerne 88 92 94 Estate 70 73 86 I alt 1367 1401 1458





*Nybolig har ønsket at få præciseret, at tallene dækker over, at man i den viste periode har mistet 22 butikker ved salget af Nybolig Erhverv.