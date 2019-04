EU's bankmyndighed fandt fire brud på EU-retten, da den undersøgte tilsynet med Danske Bank.

Tilsynet med Danske Bank var i en årrække så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen, konkluderer en hidtil hemmeligholdt rapport fra EU’s bankmyndighed EBA. Det skriver Information, der har fået rapporten af et tysk EU-Parlamentsmedlem.

Ifølge rapporten har det danske og estiske finanstilsyn tilsammen begået fire brud på EU-lovgivningen i forbindelse med håndteringen af Danske Banks hvidvasksag.

Rapporten blev sendt til EBA’s bestyrelse, der på et møde 16. april alligevel valgte at frifinde de to tilsyn. På mødet deltog både Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, og direktøren for det estiske finanstilsyn. De deltog også i afstemningen på mødet.

Ifølge undersøgelseskomitéen har det danske finanstilsyn ansvaret for to af de fire brud på EU-retten. Det estiske tilsyn har ansvaret for et af brudene, mens begge tilsyn er ansvarligt for et fjerde.

Det danske tilsyn har bl.a. ansvaret for at sikre, hvordan Danske Bank håndterede hvidvask-kontrollen. Det kaldes ”governance arrangements”.

Men det havde man ikke styr på i tilstrækkelig grad. EBA-rapporten konstaterer også, at Finanstilsynet havde været for passivt i den kritiske periode fra 2007 til 2014

Der er også hug til det estiske finanstilsyn, der ikke har ført effektivt tilsyn med Danske Banks Filial. Det bliver heller ikke bedre af, at det danske og det estiske tilsyn ikke har kunnet samarbejde ordenligt i den periode.

EBA’s undersøgelse blev sat i gang på opfordring fra EU-Kommissionen og en gruppe af parlamentarikere, bl.a. Margrete Auken fra SF. Hun kalder ifølge Information sagen »en klokkeklar skandale«.

Hverken Finanstilsynet eller det estiske finanstilsyn har ønsket at kommentere sagen overfor Information, men henviser i stedet til EBA.

EBA har fredag aften lagt et brev på sin hjemmeside med en uddybning af sagen.

Finans forsøger selv at få en kommentar fra Finanstilsynet.