Realkredit Danmark har solgt sit første grønne realkreditlån til Copenhagen Capacity.

Fremtiden er landet i Danmark. Onsdag kl. 14.25 udbetalte Realkredit Danmark det første grønne realkreditlån nogensinde herhjemme, da selskabet gik på børsen med grønne obligationer for et beløb på 28 mio. kr.

Og en klimaforsker spår, at netop denne type lån går en strålende fremtid i møde.

Det er nærmest givet på forhånd, at de bliver en succes. Christian Erik Kampmann, lektor på CBS.

»Det er nærmest givet på forhånd, at de bliver en succes, for der er et enormt kapitalbehov i det arbejde, som vi står over for med at omstille vores bygninger, produktionsapparat og transportsystem til at være mere bæredygtigt,« siger Christian Erik Kampmann, lektor på Institut for Strategi og Innovation ved CBS.

Ifølge Realkredit Danmark er der stor interesse blandt investorerne for at komme med på den grønne bølge.

»Vi har en række kunder, som har udvist interesse for at være med, og vi har en pipeline, der bestemt ser fornuftig ud,« siger Carsten Nøddebo, adm. direktør i Realkredit Danmark.

De grønne obligationer er målrettet større erhvervskunder, der har brug for at finansiere en investering i klimavenlige erhvervs- eller boligejendomme, og efterspørgslen var stor, så renten blev presset ned.

»Kursen var tre basispunkter lavere, og det svarer til en rentebesparelse på 0,01 pct. for kunden. Det er positivt og vidner om, at investorerne bag lånet gerne vil med på den grønne bølge,« siger Carsten Nøddebo.

Låntageren er Copenhagen Capacity, der er en organisation, som hjælper udenlandske virksomheder med at få fodfæste i København.

Det har ikke været væsentligt for os, at finansieringen er blevet billigere, men at vi kan bidrage til den grønne omstilling. Lars Falster, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Organisationen købte i foråret kontorejendommen Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg, der er tegnet af JJW Arkitekterne. Ejendommen er den første i Danmark med det såkaldte DGNB Guld Certifikat, som indikerer, at den er meget klimavenlig og bæredygtig.

Copenhagen Capacity er glad for, at der nu er mulighed for at finansiere opkøb af ejendomme med god samvittighed.

»Det har ikke været væsentligt for os, at finansieringen er blevet billigere, men at vi kan bidrage til den grønne omstilling. Det er vigtigt, at vi alle bevæger os i den rigtige retning, hvor såvel små som store skridt tæller,« siger Lars Falster, adm. direktør i Copenhagen Capacity.

Nykredit oplyser, at selskabet formentlig er klar til at lancere grønne obligationer til sommer.