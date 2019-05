Hjælpeorganisationer stempler Nets som en gebyrgrib

Hjælpeorganisationer som Børns Vilkår og Red Barnet slår alarm over Nets' høje gebyr for at håndtere bidrag fra danskerne via betalingsservice. Gebyret er rimeligt, fastslår Nets.

En række hjælpeorganisationer gør nu oprør mod Nets’ gebyrpolitik for brug af betalingsservice.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, kritiserer, at man betaler det samme til Nets pr. transaktion i dag, hvor mere end 30.000 medlemmer støtter foreningen via betalingsservice (BS), som da foreningen havde 1.000 medlemmer.

Hjælpeorganisationer og Nets-gebyr Red Barnet, Børns Vilkår og Røde Kors venter i 2019 samlet at betale i omegnen af 5,6 mio. kr. til Nets for brug af betalingsservice, når de modtager støtte fra donorer.

Betalingen tager afsæt i et grundgebyr på 4,32 kr. pr. transaktion.

Nets – tidligere PBS - har indgået en rabataftale med paraplyorganisationen Isobro, der har 190 indsamlingsorganisationer som medlemmer.

Aftalen betyder, at Nets via Isobro har tilbageført 1,0 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 som led i en gebyrrabat-ordning.

Tilbagebetalingen sker til de 190 Isobro-medlemmer.

»En uforholdsmæssig stor andel af de midler, vi modtager, havner i lommen på Nets for en ydelse, som på ingen måde kan have de omkostninger,« siger Rasmus Kjeldahl og kalder Nets for en grådig gebyrgrib.

Børns Vilkår venter i år at aflevere 1,6 mio. kr. i BS-gebyrer til Nets, mens Red Barnet venter at betale 2,0 mio. kr.

»Det er en god forretning for Nets,« siger Thomas Reider Andersen, konstitueret generalsekretær i Red Barnet, der ærgrer sig over, at Nets indirekte tager penge fra udsatte børn.

Det er en pengemaskine for Nets. Jan Damsgaard, professor i digitalisering ved CBS

Nets skilter i dag med et gebyr på 4,32 kr., hver gang en betaling håndteres af BS.

Gebyret har været det samme siden 2007, selv om Nets BS-service i dag håndterer markant flere betalinger, og langt størstedelen af danskerne i dag modtager deres BS-oversigt elektronisk, hvilket sparer både porto og papir.

Jan Damsgaard, professor i digitalisering ved CBS, mener, at Nets udnytter sin dominerende position på betalingsmarkedet.

»Det er en pengemaskine for Nets. Der er jo ikke noget svært ved at flytte penge fra en konto til en anden,« siger Jan Damsgaard.

Nets-ledelsen vil ikke oplyse om indtjeningen på BS-gebyret, men afviser kritikken.

»Betalingsservice genererer massive administrative besparelser for den enkelte kreditor, hvilket bekræfter, at produktet er rimeligt prissat,« siger Søren Winge, pressechef i Nets.

Han tilføjer, at Nets mandag vil præsentere et udspil til »konkrete besparelser« på BS-gebyret på det årlige repræsentantskabsmøde i Isobro, der er paraplyorganisation for 190 hjælpeorganisationer.