Nordeas hvidvaskchef stopper

Julie Galbo stopper i Nordea med udgangen af maj, men udtræder med øjeblikkelig virkning af koncernledelsen.

Julie Galbo, der i den seneste tid nok har været mest kendt for at stå på mål for Nordeas håndtering af hvidvask, er snart fortid i den nordiske storbank.

Nordea oplyser således i en fondsbørsmeddelelse, at Julie Galbo forlader banken med udgangen af maj, og at hun med øjeblikkelig virkning udtræder af koncernledelsen.

Julie Galbo har titel af leder af group business risk management i Nordea, som hun kom til i 2014.

»De seneste fem år i Nordea har været en fagligt meget givende periode, hvor jeg har deltaget i arbejdet med at skabe én nordisk bank, hjulpet Nordea med at styrke rammerne for risikostyring og kontrol og senest medvirket til bankens flytning til bankunionen. Jeg føler, at Nordea - og jeg personligt - har opnået meget, og det er nu tid til forandring og nye muligheder,« udtaler Julie Galbo.

Inden Julie Galbo skiftede til Nordea, var hun ansat i Finanstilsynet i Danmark. Her havde hun titel af vicedirektør i Finanstilsynet, og var dermed med til at holde øje med finanssektoren i Danmark.

Siden 2017 har Julie Galbo bl.a. beskæftiget sig med bekæmpelse af hvidvask, og i den rolle har hun ad flere omgang beklaget Nordeas rolle i en sag om Nordeas omstridte afdeling for internationale kunder på Vesterbrogade i København.

»Jeg vil gerne anerkende Julie Galbos store bidrag til Nordea. Hun har hjulpet med at styre banken gennem en af dens vigtigste transformationer til én bank i bankunionen og samtidig arbejdet hårdt for at etablere stærke rammer for risikostyring og kontrol. Vi er nået langt i forhold til at skabe en endnu stærkere governance af banken under Julies ansættelse, hvor vi har nydt godt af hendes store faglige ekspertise. Vi fortsætter nu arbejdet og bygger videre på det stærke fundament, som Julie har været med til at skabe. Jeg ønsker hende held og lykke i fremtiden,« udtaler Casper von Koskull, Nordeas koncernchef.

Nordea er gået i gang med at lede efter en afløser for Julie Galbo. Indtil afløseren er fundet vil Erik Ekman fungere som risikochef i Nordea, samtidig med at han fortsætter i sin nuværende stilling som leder af commercial & business banking.