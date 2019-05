Medie: 10 tidligere Danske Bank-chefer sigtet i hvidvasksag

10 tidligere Danske Bank-chefer er blevet sigtet af bagmandspolitiet i forbindelse med hvidvasksagen, skriver Berlingske.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

10 tidligere ledende medarbejdere i Danske Bank er blevet sigtet af bagmandspolitiet i forbindelse med hvidvasksagen i Danske Bank.

Det skriver Berlingske.

Ifølge mediet har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK), som er den officielle betegnelse for bagmandspolitiet, også været på uanmeldt besøg og ransaget hjemmet hos de tidligere ledende medarbejdere i banken.

Blandt de 10 sigtede er tidligere topchef Thomas Borgen, hvilket kom frem allerede tirsdag. Her blev det kendt, at SØIK havde valgt at sigte Thomas Borgen, efter at SØIK havde ransaget hans hjem i midten af marts.

Sigtelserne omhandler overtrædelse af hvidvasklovgivningen og har forbindelse til hvidvasksagen i bankens estiske filial.

Ifølge Berlingskes oplysninger er ingen nuværende eller tidligere medlemmer af Danske Banks bestyrelse blandt de sigtede.

Sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial begyndte for alvor at rulle sidste år og kulminerede i efteråret, da Danske Bank i sin egen undersøgelse kom frem til, at bankens estiske filial i årene 2007 til 2015 blev brugt til hvidvask.

Det samlede beløb, der blev hvidvasket, kan være oppe på 1.500 mia. kr., konkluderede Danske Bank selv i sin egen undersøgelse af sagen.