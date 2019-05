Finanstilsynet sender opsang: Bankbosser skal gøre mere for at forhindre hvidvask

Kritikken kommer på baggrund af en stribe hvidvaskinspektioner.

Cheferne i finanssektoren har ikke nok fokus på, hvad de skal gøre for at leve op til reglerne, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Sådan lyder det nu i en opsang i et nyhedsbrev fra Finanstilsynet på baggrund af en ny rapport.

»Det er ledelsens opgave grundigt at vurdere, hvordan den pågældende virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Hvis ledelsen ikke træffer de rette beslutninger, er der både risiko for, at virksomheden ikke lever op til hvidvasklovgivningens krav, og for at den konkret bliver anvendt til hvidvask eller terrorfinansiering,« udtaler Stig Nielsen, der er kontorchef i Finanstilsynet.

Finanssektoren herhjemme har været ramt af flere hvidvasksager. Den største sag stammer fra Danske Banks filial i Estland, men der har også været sager i f.eks. Nordea og Københavns Andelskasse.

Hvidvaskskandalen i Danske Bank har ført til, at den daværende topchef Thomas Borgen samt en række andre tidligere chefer i landets største bank har fået ransaget deres hjem og er blevet sigtet i sagen.

Udmeldingen fra Finanstilsynet kommer på baggrund af 55 hvidvaskinspektioner, som har fundet sted i perioden fra midten af 2017 til slutningen af 2018.

»Langt de fleste virksomheder og ledelserne heri er blevet opmærksomme på, at de skal undgå at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Derimod er ledelserne ofte ikke opmærksomme på, hvad de i praksis selv skal gøre for, at virksomhederne overholder lovgivningen,« skriver Finanstilsynet i nyhedsbrevet.

»Derfor er en generel konklusion også, at virksomhederne – til trods for den umiddelbare øgede bevågenhed – ofte ikke har tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet,« lyder det videre fra tilsynet.