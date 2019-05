Danske Bank har udpeget ny topchef

Chris Vogelzang skal fremover stå i spidsen for landets største bank.

Danske Bank har nu fundet afløseren for Thomas Borgen. Valget er faldet på hollænderen Chris Vogelzang, der tiltræder den 1. juni. Det oplyser landets største bank i en fondsbørsmeddelelse.

Chris Vogelzang kommer fra en stilling som rådgiver i konsulentvirksomheden Boston Consulting Group og kapitalfonden Blackstone. Inden da var han fra 2000-2017 ansat i den hollandske bank ABN Amro, hvor han bestred flere forskellige stillinger - de sidste otte år var han medlem af bankens direktion og havde ansvar for bankens globale retail- og private banking-aktiviteter.

»Han har solid ledelsesmæssig og forretningsmæssig erfaring fra bankvirksomhed og har igennem sin karriere håndteret svære udfordringer og leveret gode resultater. Det gør ham godt rustet til at stå i spidsen for Danske Bank. Vi står over for en stor opgave med at fortsætte genopbygningen af tilliden til banken og samtidig udvikle vores forretning i takt med kundernes forventninger og den teknologiske udvikling, så vi fortsat kan være en førende bank i Norden,« udtaler Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad.

For Chris Vogelzang betyder udnævnelsen ikke kun, at han nu vender tilbage til finanssektoren. Den betyder også, at han flytter til Danmark.

»Jeg er meget glad for den tillid, bestyrelsen har vist mig. Trods de aktuelle udfordringer har Danske Bank alle forudsætninger for også i fremtiden at være en stærk, konkurrencedygtig bank, der skaber værdi for alle sine interessenter. Danske Bank spiller som den største bank i Danmark og en af de førende finansielle institutioner i Norden en vigtig rolle ikke bare for sine mange kunder og investorer, men også for samfundet,« lyder det fra Chris Vogelzang.

Danske Bank har ikke haft en permanent topchef, siden Thomas Borgen i forbindelse med hvidvaskskandalen trådte tilbage i efteråret 2018. I stedet har Jesper Nielsen fungeret som midlertidig adm. direktør, men udnævnelsen af Chris Vogelzang betyder, at Jesper Nielsen går tilbage til rollen som chef for de danske bankaktiviteter.

»Jeg vil gerne takke Jesper for på kompetent vis at have varetaget posten i en svær periode samtidig med hans betydelige opgave som chef for de danske bankaktiviteter,« udtaler Karsten Dybvad.