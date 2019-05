Storaktionærer: Ny Danske Bank-topchef skal genoprette tilliden efter hvidvasksagen

Den vigtigste opgave for Danske Banks nye topchef Chris Vogelzang bliver at oprette tilliden til banken, lyder det fra bankens største aktionærer.

Genopret tilliden.

Sådan lyder det klare ønske fra de største aktionærer i Danske Bank til bankens nye topchef Chris Vogelzang.

Hos landets største pengetank, ATP, der med lige under 2 pct. af aktierne hører til blandt de største aktionærer i Danske Bank, tøver vicedirektør Claus Wiinblad ikke med at sætte ord på, hvad der bliver den 56-årige nye topchefs vigtigste opgave.

»Hans første og helt overordnede opgave bliver at genoprette tilliden til banken,« siger Claus Wiinblad.

Vicedirektøren i pensionsgiganten kendte ikke på forhånd Chris Vogelzang, men han er tilfreds med valget.

»Hans profil ser positiv ud. Jeg synes, det ligner en god løsning, som bestyrelsen i Danske Bank har fundet frem til.«

Du nævner, at han skal være med til at genoprette tilliden til banken. Kan det i den forbindelse være et minus, at han ikke er dansker og ikke taler dansk?

»Nej, det mener jeg ikke. Tværtimod synes jeg, at det er positivt, at bestyrelsen har haft et åben sind og gået efter den, som de betragter som den rigtige kandidat,« siger Claus Wiinblad.

Hos A.P. Møller Holding, der med 21 pct. af aktierne er den klart største aktionær i Danske Bank, er man tilfredse med valget af Chris Vogelzang.

»Vi er glade for, at der er udpeget en ny administrerende direktør for Danske Bank, og har fuld tillid til, at bestyrelsen har valgt den bedste kandidat til sammen med den øvrige ledelse at tage banken videre,« siger Mika Bildsøe Lassen, kommunikationsdirektør i A.P. Møller Holding.

Hos pensionskæmpen PFA, der ejer i omegnen af 4 pct. af Danske Bank-aktierne, betoner koncernchef Allan Polack også vigtigheden af, at den nye topchef i Danske Bank får genoprettet tilliden til banken efter hvidvaskssagen.

»Det er helt centralt, at der nu er skabt ro om den øverste ledelse i Danske Bank. Og med den solide erfaring som Chris Vogelzang kommer med, kan han sammen med bestyrelsen og hele det nye ledelseshold fortsætte den transformation, som banken er igennem, hvilket skal være med til at genoprette tilliden til den vigtige finansielle institution i Danmark, som Danske Bank er,« siger Allan Polack.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra den amerikanske kapitalfond Blackrock, der er den næststørste aktionær i Danske Bank. Blackrock vil ikke kommentere valget af den nye Danske Bank-topchef, da det er selskabets politik ikke at kommentere på enkeltaktier.