Medie: Tidligere formand for Finanstilsynet sigtet i hvidvaskskandale

Henrik Ramlau-Hansen, der tidligere var formand for Finanstilsynet og økonomidirektør i Danske Bank, er ifølge Børsen sigtet i hvidvasksagen i Danske Bank.

Henrik Ramlau-Hansen, der tidligere var økonomidirektør i Danske Bank og bestyrelsesformand i Finanstilsynet, er blevet sigtet i sagen om hvidvaskskandalen i Danske Bank. Samtidig er hans hjem i Holte blevet ransaget.

Det skriver Børsen på baggrund af oplysninger fra flere af hinanden uafhængige kilder. At Henrik Ramlau-Hansen er blevet sigtet og hans hjem er blevet ransaget er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

Ifølge Børsens oplysninger er Henrik Ramlau-Hansen sigtet for to overtrædelser af hvidvaskloven. Det samme er den tidligere adm. direktør i Danske Bank, Thomas Borgen, samt syv tidligere chefer i landets største bank.

Henrik Ramlau-Hansen var frem til 2016 økonomidirektør i Danske Bank, og han havde bl.a. ansvaret for, at Danske Bank ikke kom i karambolage med reglerne på hvidvaskområdet. Efter at han stoppede i Danske Bank blev Henrik Ramlau-Hansen udnævnt til bestyrelsesformand i Finanstilsynet.

Da sagen om hvidvaskskandalen i Danske Bank brød ud, kom Henrik Ramlau-Hansen under beskydning. Hans position betød nemlig, at de ansatte i Finanstilsynet risikerede at lægge sig ud med deres egen øverste chef, da de skulle undersøge, hvorvidt Danske Banks ledelse havde svigtet i forbindelse med sagen om hvidvask af penge i Danske Banks estiske filial i perioden frem mod 2014.

Det endte med at Henrik Ramlau-Hansen til sidst trak sig fra posten som formand for Finanstilsynet, efter at Finanstilsynet i foråret 2018 offentliggjorde sin undersøgelse af Danske Bank.

»Finanstilsynets kritiske rapport af Danske Banks håndtering af en række forhold i Estland er på sin vis det bedste bevis på Finanstilsynets uafhængighed. Som tidligere medlem af ledelsen i Danske Bank tager jeg min del af ansvaret, og jeg ønsker på ingen måde, at min rolle som formand for Finanstilsynet skal spille nogen som helst rolle i den efterfølgende diskussion af Danske Banks håndtering af sagen,« lød det i meddelelsen fra Finanstilsynets tidligere formand.

Danske Bank iværksatte en intern undersøgelse af hvidvaskskandalen, og da den blev offentliggjort i efteråret 2018, viste den, at næsten 1.500 mia. kr. strømmede igennem Danske Banks estiske afdeling for de såkaldte non-resident kunder i en periode fra 2007 til 2015.

»Samlet er det forventningen, at en betydelig andel af betalingerne er mistænkelige,« lød det i rapporten.

Ifølge Finans’ oplysninger er der formodet hvidvask for mindst 745 mia. kr.