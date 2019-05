Tyske topchefer i fælles opråb: Stem ikke på populister

Finanstoppen i Tyskland advarer mod at stemme på populister til Europa-parlamentsvalget i slutningen af maj, skriver Financial Times.

Når de tyske vælgere senere på måneden skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, bør de se bort fra de politiske kandidater, som »lover lette, populistiske svar« på Europas udfordringer.

Financial Times skriver søndag, hvordan en række ledere i den tyske finanstop i et fælles opråb advarer vælgerne i Europas folkerigeste land mod at stemme på populister, fordi det vil ødelægge det europæiske marked.

»Europas diversitet og kulturelle pluralisme er kontinentets store fordel sammenlignet med Kina og Nordamerika,« siger Paul Achleitner, direktør i Deutsche Bank, som frygter, at intolerance i befolkningen vil have en negativ effekt på kontinentets finansielle sektor.

Facaden på hovedbanegården i Berlin er frem mod valget betrukket i EU's blågule farver, Lufthansa har prydet et fly med sloganet »Sig ja til Europa«, og på de sociale medier er topcheferne i banker som Commerzbank og Deutsche gået sammen i en kampagne med budskaber som: »Lad os svække protektionistiske og populistiske tendenser«.

Men indtil videre ser de pro-europæiske budskaber ud til at have ringe effekt. Ifølge Financial Times står EU-skeptiske partier som Alternative für Deutschland (AfD) til markant fremgang. AfD skulle ifølge meningsmålinger have en opbakning i befolkningen på 12 pct. Ved sidste EU-valg fik de syv pct. af stemmerne.

En årsag til bankernes panderynker skal angiveligt findes i integrationspolitikken. Tysk erhvervsliv er stærkt afhængigt af arbejdskraftens fri bevægelighed. En analyse foretaget af tænketanken IAB viser angiveligt, at tysk økonomi får brug for 260.000 udenlandske arbejdere hvert år frem til 2060, hvis den negative udvikling på arbejdsmarkedet skal vendes. Frygten er, at et styrket AfD vil kæmpe imod.

En anden årsag til bekymring er, at global protektionisme vil begrænse Tysklands eksportmuligheder. I den forbindelse skriver den London-baserede avis, at der i Tysklands finanssektor hersker en gennemgribende afsmag for Donald Trumps handelspolitik.

Guido Kerkhoff, topchef i konglomeratet Thyssenkrupp, påpeger, at tyske virksomheder generelt skal blive bedre til at forklare, »hvorfor Europa er vigtig for os, hvorfor vi har brug for et frit marked og fri handel, hvis vi skal have succes, og ikke trække os ind i vores egen skal«.