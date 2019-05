Millioner fra formodet momssvindel kørte gennem Danske Bank, og eksperter kritiserer Danske Bank for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvaskreglerne i den konkrete sag.

Mens Danske Banks problemer med hvidvask hidtil har været centreret om en filial i Estland, rejser en ny sag ifølge eksperter alvorlige spørgsmål om bankens ageren i Danmark.

I 2016, mens banken havde kendskab til de store hvidvaskproblemer i Estland, strømmede millioner af kroner fra formodet momssvindel igennem en direktørs firmakonto i Danske Bank i Danmark.

Direktøren var en 23-årig litauisk mand, som havde oprettet kontoen uden nogensinde at møde op i banken, fremgår det af en kuratorredegørelse. Efterfølgende blev 51 mio. kr. kanaliseret igennem direktørens konto til et vekselbureau for derefter at forsvinde.

Operation Greed Verserende sag 17 tiltalte personer 3 tiltalte selskaber 19 forsvarere 2 reserveforsvarere 60.000 sider bilag· 120 planlagte retsmøder Påstand om svindel for 290 mio. kr. Påstand om hvidvask for 530 mio. kr.

Firmaet bag kontoen er i dag en del af den såkaldte Operation Greed, hvor 17 mulige bagmænd er tiltalt i danmarkshistoriens mest omfattende sag om momssvindel. Flere anerkendte hvidvaskeksperter siger nu, at de er stærkt kritiske over for Danske Banks manglende kontrol med bankens egen kunde i den samme sag:

»Alle alarmklokker burde have ringet i dette eksempel. Det ligner mulig hvidvask. I modsætning til de mulige hvidvasksager i Estland skete dette i hjertet af Danske Bank lige under ledelsens næse. At sige, at problemet kun var i Estland, er noget vrøvl,« siger selvstændig konsulent Graham Barrow, der bl.a. har arbejdet med hvidvaskbekæmpelse for Deutsche Bank.

Lignende toner lyder fra bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet.

Danske Bank kan ikke kommentere den konkrete sag, men pressechef Kenni Leth mener ikke, at den kan sammenlignes med hvidvaskskandalen, hvor 1.500 mia. kr. susede gennem bankens estiske filial i perioden 2007-2015:

»Sagen i Estland handlede om en helt særlig portefølje af kunder og et setup, vi aldrig skulle have haft. Vi har siden lukket ned for porteføljen og strammet vores processer og rutiner på tværs af hele banken,« skriver han i en e-mail.