Momskarruseller kørte igennem flere storbanker

Flere hundrede millioner kroner rullede gennem svindelselskaber med konti hos Nordea og Jyske Bank.

Flere storbanker trækkes nu ind i sagen om svindlede momsmillioner. Formodede momssvindlere lod ifølge bagmandspolitiet flere hundrede millioner kroner rulle gennem selskaber med konti hos storbankerne Nordea og Jyske Bank fra 2015 til 2017. Eksperter kritiserer storbankernes hvidvaskforsvar.

Et vekselkontor, som var kunde i Nordea, vekslede - ifølge bagmandspolitiet - på næsten daglig basis penge på vegne af andre vekselkontorer for samlet 351 mio. kr. i perioden fra 2015 til 2017. Alligevel afbrød Nordea først samarbejdet i februar 2017. Den anerkendte britiske hvidvaskekspert Graham Barrow er kritisk:

»Banken har en forpligtelse til skærpet kontrol og overvågning af alle selskaber, der håndterer penge. Derfor burde alarmklokkerne hurtigere blive aktiveret,« siger Graham Barrow, der har arbejdet for flere storbanker som konsulent.

Lars Krull, seniorrådgiver fra Aalborg Universitet, mener, at eksemplerne viser, at bankerne ikke var gode nok til hvidvaskbekæmpelse.

»Man kan undre sig over, hvordan disse kunder kom ind i bankerne,« siger han.

Nordea må ikke kommentere konkrete kundeforhold, men understreger, at man løbende har indberettet mistænkelige forhold til bagmandspolitiet.

»Vi vil ikke acceptere at blive brugt til finansiel kriminalitet, og derfor er vi kede af, at der er tegn på, at det er sket,« siger erhvervskundechef Bjørn Bøje Jensen.

Sagen er en del af Operation Greed-komplekset, hvor bagmandspolitiet har tiltalt 17 mulige bagmænd for moms- og skattesvindel for 290 mio. kr.

Finans og Information har tidligere afdækket, at en konto i Danske Bank blev brugt som redskab til den formodede svindel. Nu viser det sig, at også en af Jyske Banks kunder ifølge anklagemyndigheden tog del i momssvindlen.

Jyske Bank må ikke udtale sig om konkrete kundeforhold, men ordførende direktør Anders Dam siger: »Det er vores opfattelse, at vi har gjort, hvad vi skulle, og vi håber, at det har været medvirkende til, at SØIK (bagmandspolitiet, red.) har kunnet rejse sagen.«