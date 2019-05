Nye oplysninger viser, hvordan mindst 1,2 mia. kr. fra momssvindelsager i Italien, Tyskland og Spanien kørte gennem konto i Danske Bank.

Matias Seidelin, f. 1970. Er en del af Jyllands-Posten gravergruppe og skriver primært om politik og sikkerhedspolitik. Matias Seidelin har udgivet flere bøger om efterretningstjenester og islam. Han er cand. mag. i dansk og historie med speciale i dansk udenrigspolitik og har både arbejdet som krimireporter og politisk redaktør på Politiken, ligesom han har været i TV 2’s gravergruppe. Privat bor han sammen med sin kone Mette Mølbak, som laver kogebøger og er madredaktør på Alt for Damerne. Han elsker også selv at lave mad – sammen med deres to fælles børn.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Mens Danske Bank døjer med sagen om formodet hvidvask for milliarder af kroner i Estland, viser nye oplysninger, hvordan banken samtidig har spillet en rolle i flere sager om skatte- og momssnyd i Tyskland, Italien og Spanien.

Her lagde et svensk selskab platform til ulovlige handler med såkaldte CO2-kvoter for mindst 1,2 mia. kr. Momssvindlen ramte de europæiske statskasser i 2009 og 2010, hvor pengene strømmede igennem en konto i Danske Bank i Danmark.

Kontoen i Danske Bank var ifølge en af verdens førende eksperter i momssvindel, professor Richard Ainsworth fra Boston University, afgørende for, at de kriminelle bagmænd kunne slippe afsted med udbyttet fra momssvindel.

»Man skjulte kontanterne fra momskarrusel-svindlen, efterhånden som de blev udbetalt fra statskasserne. Men mere end det: Man skjulte identiteten på indlånerne – altså svindlerne – og man skjulte overførsler af midler i det globale legitime banknetværk,« siger Richard Ainsworth.

Bankerne er underlagt hvidvaskregler for at forhindre, at kriminelle misbruger finanssektoren til at hvidvaske deres udbytte. Professor Tom Kirchmaier, der er ekspert i hvidvaskbekæmpelse, mener, at aktiviteterne på kontoen var mistænkelige.

»Problemet for alle de nordiske banker er, at man som standard antager, at alt er fint, og danskerne er meget tillidsfulde. Derfor bliver bankerne narret stort i det store hvidvaskningsspil,« siger han.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske non-profit researchorganisation Correctiv.

Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU.

Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Dokumenterne, som Finans og dagbladet Information har fået adgang til via den tyske researchorganisation Correctiv, viser også, at Danske Bank oprettede en konto til andre senere dømte momssvindlere på et tidspunkt, hvor flere europæiske storbanker havde droppet at indgå i handler med CO2-kvoter på grund af afsløringer af omfattende svindel på området.

Finans har forelagt sagens oplysninger for Danske Bank. Banken kan på grund af tavshedspligt ikke udtale sig om konkrete kundeforhold, men midlertidig adm. direktør Jesper Nielsen understreger i en skriftlig kommentar, at én kriminel, der lykkedes med at misbruge banken, er én for meget.

»Når det er sagt, så har vi tilbage i 2009/2010 været opmærksomme på problemstillingen omkring skyggebanker og har foretaget indberetninger til de relevante myndigheder, når vi har fundet anledning til det,« siger Jesper Nielsen.

Bagmandspolitiet har ingen kommentarer.