Først afviste Nets pure hjælpeorganisationers kritik af en gebyrregning i millionklassen for brug af betalingsservice. Nu åbner betalingsgiganten for at drøfte en gebyrrabat.

Udadtil har ledelsen i Nets hidtil afvist enhver snak om at skære i gebyret, som hjælpeorganisationer betaler til betalingsgiganten for brug af betalingsservice. Nu lyder der nye toner.

»Hvis bankerne ønsker at tage en drøftelse med os, så stiller vi meget gerne op,« siger Søren Winge, pressechef i Nets.

Betalingsservice Betalingsservice (BS) blev lanceret i 1974 af det daværende PBS, der var ejet af størstedelen af landets pengeinstitutter og Nationalbanken.

Betalingsservice er i dag ejet af Nets, der blev etableret i 2010, da PBS gik sammen med norske Nordito.

I 2014 solgte bankerne Nets, som i dag er ejet af internationale investorer anført af en amerikansk kapitalfond.

Virksomheder og organisationer, der opkræver betaling eller modtager støtte via BS, betaler til Nets pr. transaktion for brug af systemet.

Prisen for kunder med en abonnementsaftale med Nets ligger i dag på 4,32 kr. pr. transaktion.

Hertil kommer betaling for tillægsydelser som f.eks. ekstra beskeder til kunderne, hvor der betales ekstra pr. påbegyndt tekstlinje.

Ifølge Nets bruger 90 pct. af alle husstande betalingsservice (BS) til de månedlige regninger.

Meldingen kommer, efter at flere storbanker med Danske Bank og Nordea i front har gjort det klart, at man har lyttet til hjælpeorganisationernes kritik.

»Det er en høj prioritet for os at støtte og hjælpe ngo’ers (uafhængig interesseorganisation, red.) behov. Med det for øje vil vi drøfte med resten af sektoren, om der kan findes enighed om en løsning, der er teknisk og juridisk mulig,« fastslog Lars Alstrup, kommerciel direktør i Danske Bank, sidste uge overfor Finans.

Det skete, efter at hjælpeorganisationer som Børns Vilkår og Red Barnet offentligt havde kritiseret, at de skal betale 4,32 kr. til Nets, hver gang danskere støtter organisationerne via betalingsservice (BS).

BS-gebyret har ikke ændret sig siden 2007, selv om antallet af transaktioner gennem årene er vokset markant, og Nets i dag slipper for bl.a. portoudgifter, fordi danskernes månedlige BS-oversigter håndteres digitalt.

Af samme grund har Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, kaldt Nets for en gebyrgrib og krævet, at Nets sænker BS-gebyret, der alene i 2019 ventes at koste Børns Vilkår, Red Barnet og Røde Kors i omegnen af 5,6 mio. kr.

I første omgang erklærede Nets-ledelsen, at »produktet er rimeligt prissat«.

Efterfølgende slog Nets på et medlemsmøde i paraplyorganisationen Isobro, der tæller 190 hjælpeorganisationer, fast, at størstedelen af BS-gebyret havner hos bankerne som betaling for at håndtere BS-løsningen overfor kunderne.

Den udlægning afvises i bankverdenen, men flere storbanker erklærer sig nu parat til at drøfte BS-gebyret med Nets.

Ifølge Nets bruger 9 ud af 10 husstande betalingsservice. Med flere end 200 mio. årlige transaktioner betyder det på årsbasis BS-gebyrindtægter til Nets i omegnen af 900 mio. kr.