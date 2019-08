Kunder risikerer at blive snydt, når de skifter pensionsselskab

Et stigende fokus på alternative investeringer øger risikoen for, at værdien af pensionsopsparingen ikke opgøres korrekt, når man som kunde flytter pensionsselskab.

Når danskere skifter pensionsselskab, er der en stigende risiko for, at de snyder sig selv, eller kunderne i det selskab, som de forlader.

Landets pensionsselskaber placerer nemlig en stadig større andel af formuen i alternative investeringer som vindmølleparker, ikke-børsnoterede virksomheder og ejendomme.

For den type investeringer er det svært at opgøre den præcise markedsværdi på daglig basis. Derfor er det svært at sikre, at værdien af pensionsopsparingen er opgjort korrekt for kunder, der forlader selskaberne.

»Pensionsselskaberne har store problemer med at fastsætte værdien af deres alternative investeringer korrekt. Værdisætningen sker med forsinkelse, både når markederne falder og stiger,« siger pensionsrådgiver Jørgen Svendsen, der er partner i AFPR - aktuarbaseret forsikrings- og pensionsrådgivning.

Pensionsselskaber satser stadig mere på alternative investeringer, som år efter år udgør en stigende andel af den samlede formue. I landets tre største selskaber, PFA Pension, Danica Pension og Velliv, fylder de en femtedel af den samlede formue. AP Pension er med 16 pct. ikke langt efter.

Samtidig med at en stigende andel af formuen bliver sværere at værdisætte korrekt, vælger stadig flere danskere at skifte pensionsselskab. Alene sidste år flyttede kunder flere end 150.000 pensionsordninger med en samlet værdi på 53 mia. kr. fra et pensionsselskab til et andet.

Fremkomsten af alternative investeringer og væksten i skift af pensionsselskab er ifølge en ekspert en dårlig cocktail.

»Der er ikke en ordentlig værdisætning af alternative investeringer, og det er et stort problem, som hele branchen bøvler med,« siger pensionskonsulent Søren Andersen, der er direktør i den uafhængige rådgivningsvirksomhed FPension.

Finanstilsynet er enig i, at det er et problem, som kræver særligt fokus.

»Der er en risiko for, at der ikke bliver afregnet til de rigtige priser. Fordelingen mellem kunder, der bliver i et selskab, og kunder, der rejser, kan blive urimelig eller skæv, hvis værdierne ikke er opgjort rigtigt. Det er et forhold, som vi er opmærksomme på,« siger Per Plougmand Bærtelsen, underdirektør i Finanstilsynet.

Ifølge pensionssektoren overskygger fordelene ved alternative investeringer klart udfordringerne med værdisætningen.

»Alternative investeringer prissættes ikke som andre investeringer dagligt, og det er vanskeligere at prissætte dem. Men de har så gode egenskaber i forhold til pensionsopsparing, at fordelene er klart større end ulemperne,« siger Henrik Munck, chefkonsulent i pensionsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension.