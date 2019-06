Dansk forsikringsselskab er økonomisk presset

Ejerkredsen i Gefion Insurance har måttet skyde friske millioner i selskabet, men siger, at der er behov for yderligere at styrke selskabets økonomi.

Økonomien er under pres i det fremadstormende danske forsikringsselskab Gefion Insurance. Både selskabets revisor og ledelsen sætter i et nyt årsregnskab spørgsmålstegn ved selskabets evne til at fortsætte driften.

Regnskabet afslører, at Gefion Insurance sidste år havde et underskud på knap 50 mio. kr. Faktisk var kapitalberedskabet i selskabet så spinkelt, at ejerkredsen i maj i år måtte skyde 40 mio. kr. ind i ny kapital.

Tidligere på året kom det frem, at Finanstilsynet har sat Gefion Insurance under skærpet opsyn. Det er sket efter konkurser i flere andre forsikringsselskaber, der har en række fællestræk med Gefion.

I det nye regnskab advarer ledelsen i Gefion Insurance om, at indgreb fra myndighederne og usikkerhed om provisioner kan ramme selskabet hårdt og i sidste ende føre til, at Gefion Insurance ikke kan fortsætte som selvstændigt selskab.

Alligevel nedtoner direktør og partner Tonny Anker-Svendsen frygten.



»Det er min vurdering, at vi med den styrkelse af reserverne, som vi har gennemført, og som er beskrevet i årsrapporten, og med den tilførelse af ny kapital har konsolideret virksomheden til et niveau, som man kan forvente. Vi kan naturligvis ikke vide, hvilke eventuelle reaktioner der måtte komme fra Finanstilsynet, og vi er derfor gået videre med forhandlinger om yderligere at styrke virksomhedens kapitalgrundlag,« siger han til erhvervsmediet Inside Business.

Gefion Insurance er de senere år vokset hurtigt og havde sidste år præmieindtægter for 2,4 mia. kr. Selskabets forsikringsprodukter sælges gennem en række forskellige agenter og brokers, der sælger forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark.

Selvom ejerne af Gefion Insurance, der blev stiftet i 2014, har budt sig til med friske millioner, er økonomien i selskabet stadig skrøbelig. Ledelsen skriver i regnskabet, at det er »nødvendigt« at styrke selskabets kapitalberedskab yderligere.