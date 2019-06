IMF advarer: Tech-giganter kan splitte finanssektoren ad

Klodens største tech-selskaber har forbrugerne i deres hule hånd, mener IMF-direktør, der frygter for udviklingen.

Med big data og kunstig intelligens kan en håndfuld tech-selskaber tage kontrol over verdens betalingssystemer. Det kan ryste hele det finansielle landskab, mener Christine Lagarde, direktør i Den Internationale Valutafond (IMF).

Lagarde henvendte sig til G20-landenes finansministre, som i disse dage er samlet i den japanske by Fukuoka, skriver BBC lørdag.

Destabiliseres den globale finanssektor, vil det »sandsynligvis komme fra de store tech-selskaber,« sagde Lagarde.

Hun forudser, at firmaerne »vil bruge deres enorme kundekreds og dybe lommer som afsæt for at tilbyde finansielle produkter baseret på big data og kunstig intelligens«.

Det kan udfordre den frie konkurrence og i sidste ende blive en ulempe for forbrugerne, sagde Lagarde og fremhævede Kina som eksempel.

»I løbet af de seneste fem år har kinesisk teknologi skabt enorm vækst, en masse attraktive stillinger og givet millioner af nye forbrugere adgang til finansielle produkter. Men det har også medført, at to firmaer kontrollerer mere end 90 pct. af markedet for mobilbetaling,« lød det fra den forhenværende franske finansminister.

Et andet centralt emne på topmødet i Japan er beskatning af Google og Facebook, skriver BBC.

En af de løsninger, der angiveligt diskuteres, er at beskatte selskaberne i de lande, hvor profitten kommer fra, frem for i det land hvor de vælger at placere deres hovedsæde.