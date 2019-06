ATP vil gøre danskernes pension grønnere – politikere kræver mere mod

Om 10 år vil grønne virksomheder og projekter udgøre halvdelen af ATP's alternative investeringer, vurderer investeringschef.

Mens vælgerne ved folketingsvalget gav opbakning til partier, der ønsker en grøn omstilling, er landets største pensionskasse klar til at tage nye skridt mod grønnere investeringer. ATP har netop investeret 650 mio. kr. i den svenske fabrik Northvolt, der skal producere bæredygtige batterier til europæiske elbiler, og det er ifølge ATP’s chef for alternative investeringer, Ulrik Dan Weuder, et klart signal om, hvor ATP er på vej hen.

Batteri-investeringen Den svenske batterivirksomhed Northvolt meddelte onsdag, at en gruppe af investorer har skudt 6,6 mia. kr. i selskabet til opførsel af en ny fabrik i Skellefteå i det nordøstlige Sverige. Investorerne tæller bl.a. bilproducenterne Volkswagen og BMW samt andre tunge investorer som Goldman Sachs, Folksam og ATP. Den danske pensionskæmpe går ind i investeringen med 650 mio. kr. Planen er, at fabrikken Northvolt Ett skal producere markedets mest bæredygtige batterier til elbiler, når den står færdig i 2021. På det tidspunkt skal fabrikken kunne levere batterier til ca. 500.000 elbiler om året. I 2024 er det planen, at Northvolt skal have fordoblet produktionen. En central del af investeringen handler om, at bilproducenterne i ejerkredsen allerede har underskrevet aftaler om at aftage en stor del af Northvolts batterier. Ifølge pressemeddelelsen er der indgået salgsaftaler for over 80 mia. kr. frem mod 2030.

I dag har pensionskæmpen ca. 25 pct. af selskabets alternative investeringer placeret i selskaber, som allerede er en del af den grønne omstilling.

»Hvis du ringer til mig om 10 år, vil det se fundamentalt anderledes ud. Så vil det nok være 50 pct., der ligger i den grønne omstillede verden. Det går simpelthen så stærkt,« siger Ulrik Dan Weuder.

Alligevel møder ATP’s klimaambitioner politisk kritik fra to af de partier, der kæmper hårdt for en skærpet klimaindsats.

»Bevægelsen er fin, men den skal gå hurtigere. ATP skal bruge sin store økonomiske tyngde til at investere i det, der er nødvendigt,« siger SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen.

De Radikales klima- og energiordfører Ida Auken savner mere mod til at satse fuldt ud på det grønne.

»Jeg vil lige give dem muligheden for at gøre det selv, men ellers må vi se, om vi skal lovgive om det,« siger hun.

Pensionsselskabernes investeringer er enormt vigtige for den grønne omstilling, påpeger formanden for regeringens Klimaråd, Peter Møllgaard, der er dekan ved Maastricht University. Han er ikke imponeret af ATP’s planer om 50 pct. grønne investeringer om 10 år.

»Jeg synes ikke, at det lyder af specielt meget. Det er en markant stigning, men andelen kunne også blive højere. Vi skal gøre meget for at fremme den grønne omstilling, og ATP har med aktivt ejerskab vist, at de kan træde frem og vise vejen,« siger han.