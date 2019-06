Danske Banks nye topchef: Her er den største udfordring

Chris Vogelzang, administrerende direktør i Danske Bank, har været på posten i to uger. Og han har allerede brugt en stor del af sin tid på at tale med kunderne.

- Den første dag på jobbet hilste jeg på formanden og gik så ud i afdelingerne for at tale med folk, fortæller topchefen på Folkemødet på Bornholm fredag morgen.

- Den største udfordring er, at vi får tilliden tilbage af samfundet - så jeg talte med kunderne. Halvdelen af tiden hidtil har jeg snakket med kunderne, siger Chris Vogelzang.

Den nye direktør overtog chefstolen efter den tidligere direktør, Thomas Borgen, der forlod Danske Bank i forbindelse med, at hvidvasksagen i Estland rullede. Og den nye direktør er da også klar over, at hvidvask er på programmet stadigvæk.

- Tillid er det mest værdifulde, en bank har. Man har brug for tillid, hvis folk skal sætte penge i en bank, få sin virksomhed finansieret af en bank og overlade sin økonomi til en bank. Det handler om at få tilliden tilbage. Og det handler også om at være en god bank, siger Chris Vogelzang.

Hvidvasksagen fandt sted fra 2007-2015 i Danske Banks filial i Estland, hvor den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem filialen udgjorde 200 mia. euro. Det svarer til knap 1500 mia. kr.

Det er ikke fastslået, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt" og dermed kan gå under betegnelsen hvidvask. Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 mia. kr.