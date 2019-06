Hvidvasksagen har haft jobmæssige konsekvenser for flere af de sigtede tidligere Danske Bank-chefer.

Henrik Ramlau-Hansen, der i en årrække var økonomidirektør i Danske Bank, er blevet fjernet fra undervisningen på Copenhagen Business School (CBS), hvor han siden 2016 har været lektor.

Det skriver Berlingske.

Dermed fortsætter de jobmæssige konsekvenser af hvidvasksagen i Danske Bank for Henrik Ramlau-Hansen. Han trak sig sidste år som formand for Finanstilsynet og er efterfølgende blevet sigtet af Bagmandspolitiet som en del af den strafferetlige efterforskning af Danske Bank og en række tidligere chefer.

Henrik Ramlau-Hansen har ikke ønsket at kommentere historien over for Berlingske. Men han er stadig formelt ansat af CBS i en såkaldt 60 procent-stilling.

»Efter aftale med Henrik og ledelsen på CBS underviser Henrik dog ikke indtil videre grundet hvidvasksagen. Henrik har i øjeblikket udelukkende forsknings- og administrationsopgaver,« oplyser Carsten Sørensen, der er leder af Institut for Finansiering på CBS, til Berlingske.

Henrik Ramlau-Hansen er en af ni tidligere Danske Bank-chefer, som er sigtet i sagen om hvidvask for milliarder gennem bankens estiske filial. Og han er ikke den eneste, for hvem hvidvask-skandalen har haft karrieremæssige konsekvenser.

Berlingske erfarer, at en af de sigtede efter sin afgang fra Danske Bank havde fået job andetsteds, men valgte at gå på pension, da hvidvask-sigtelserne ramte offentligheden.

Og flere andre i sagen, heriblandt tidligere topchef Thomas Borgen, har endnu ikke fundet et nyt job.

Sagen om hvidvask i Danske Bank kulminerede i september 2018 og har sendt rystelser gennem landets største bank. Både topchef Thomas F. Borgen og formand Ole Andersen måtte gå, og Bagmandspolitiet har sigtet både Danske Bank og ni tidligere chefer for overtrædelser af hvidvaskloven.