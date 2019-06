Ifølge Bloomberg News bliver tre af storbankens topfolk sat i forbindelse med svindel, der har kostet tyske skatteydere mere end 10 mia. euro.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Den europæiske udbytteskandale har ligget og boblet under Deutsche Bank i mere end et årti. Nu er den nået helt op til nogle af bankens topfolk.

I alt er 80 medarbejdere i Deutsche Bank under mistanke, og blandt dem er chefen for investment banking Garth Ritchie og de tidligere topchefer Anshu Jain og efterfølgeren Josef Ackermann, skriver Bloomberg News med henvisning til "folk med kendskab til sagen".

Deutsche Bank har hidtil nægtet at være direkte involveret i det såkaldte Cum/Ex-marked, men har dog indrømmet, at banken udelukkende var deltager på vegne af sine kunder.

Cum/Ex er latin og står for "med/uden" og refererer til salg af lånte aktier omkring det tidspunkt, hvor udbytterne falder - aktier der blev solgt med udbyttet og leveret uden dividende.

Frengangsmåden betød, at flere forskellige kunder kunne forlange refusion af den samme udbytteskat uden at have betalt den. Den blev refunderet af de tyske skattemyndigheder. Det vurderes, at det har kostet de tyske skatteydere over 10 mia. euro - omkring 75 mia. kr.

Det var en lignende sag, der har kostet danske skatteydere 12,5 mia. kr. i forbindelse med for meget udbetalt refusion af udbytteskat.

Ifølge anklagemyndigheden har Deutsche Bank tjent penge på at låne penge til købere af aktier og til de såkaldte short-sælgere. Samtidig skal banken også have udstedt certifikater på den betalte udbytteskat, som var nødvendige for at gennemføre handlerne.

Garth Ritchie nægter, at han personligt har deltaget i Cum/Ex-aktiviteter og skriver i en email sendt fra Deutsche Bank, at "han er overbevist om, at undersøgelserne vil vise, at han personligt intet har gjort galt", skriver Bloomberg.