ATP henter magtfuld departementschef og sætter duo i spidsen for pengetanken

Bo Foged bliver permanent topchef for ATP, som henter Finansministeriets departementchef, Martin Præstegaard, ind som en ny magtfuld nr. 2.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Det bliver en duo, som fremover skal stå i spidsen for Danmarks største pengetank, ATP.

Den midlertidige topchef, Bo Foged, er blevet overtalt til at fortsætte på posten på permanent basis. Men ATP supplerer sin topledelse med Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, som bliver viceadm. direktør og finansdirektør i ATP.

Den finansielt stærke Bo Foged bliver på den måde suppleret af et direktionsmedlem, som har et utroligt stærkt politisk netværk, hvilket er vigtigt for en virksomhed som ATP.

En kilde med indsigt i processen oplyser, at ATP har valgt løsningen med en ledelsesduo, fordi det i praksis har været umuligt at finde en kandidat, som både har stor nok finansiel ledelseserfaring til at kunne blive godkendt som topchef af Finanstilsynet, og som samtidig har en pletfri fortid. Det sidste er blevet afgørende for finansbosser, efter at hvidvaskskandaler og sager om udbytteskat har plettet branchens renomme.

ATP’s forhenværende topchef, Christian Hyldahl, faldt netop på sin fortid i Nordea. Han trak sig sidst i november 2018, efter at det kom frem, at en handelsafdeling i Nordea, som han stod i spidsen for, var involveret i kontroversielle transaktioner, hvor storbanken spekulerede i udbytteskat.

»Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig. Samtidig er der større og større risiko for, at ATP’s omdømme vil begynde at lide skade, og det er noget, som jeg for alt i verden vil undgå,« sagde Christian Hyldahl i den forbindelse.

Han fik mindre end to år i spidsen for ATP.

Med den 43-årige Martin Præstegaard forsøger ATP at sikre sig en leder med en tårnhøj tillid i det politiske system. Han er cand. scient pol fra Københavns Universitet og har været departementschef i Finansministeriet siden 2014.

Han siger selv, at det er med stor veneration og vemod, at han forlader Finansministeriet.

»Perioden som departementschef har uden tvivl været den mest spændende og udfordrende del af mit arbejdsliv. Det har været et privilegium at tjene og arbejde sammen med de seneste fire ministre i Finansministeriet – Kristian Jensen, Sophie Løhde, Claus Hjort Frederiksen og Bjarne Corydon,« siger Martin Præstegaard.

Selv om han må nøjes med en position som nr. 2 i ATP, ligger det i kortene, at han er kørt i stilling til at tage over som topchef, den dag Bo Foged ikke længere skal stå i spidsen for pengetanken, oplyser en kilde til Finans. Dog under forudsætning af, at han magter at udfylde sin rolle, og at han når at indsamle nok finansiel erfaring til at kunne blive godkendt som topchef, når Bo Foged en gang stopper.

Den nye topchef i ATP havde som udgangspunkt ikke lyst til at indtage chefstolen. Bo Foged har flere gange over for Finans understreget, at der er for store omkostninger forbundet med at være øverste chef i ATP.

»Jeg ser ikke mig selv som kandidat til at være den permanente afløser. Det er et enormt spændende job i en fantastisk virksomhed, men der er nogle omkostninger ved at sidde her, som jeg gerne vil være foruden. Det er et meget offentligt job, og jeg sætter mit privatliv meget højt,« lød det fra Bo Foged, da ATP offentliggjorde årsregnskab for 2018 i slutningen af april i år.

I dag har piben fået en anden lyd:

»Meget få direktører får lov til at være i praktik – og jeg må sige, at jeg virkelig er blevet tændt på opgaven. Det er spændende og udfordrende at stå i spidsen for ATP. Samfundsopgaven, forretningen og ikke mindst ATP’s dygtige medarbejdere og mine lederkollegaer har udkonkurreret mine betænkeligheder. Jeg ved, hvad jeg går ind til, og jeg blev meget glad, da bestyrelsen stillede det store spørgsmål,« siger Bo Foged.

Den nye topchef er af flere beskrevet som en yderst kompetent og ordentlig leder. Før Bo Foged kom til ATP, var han i tre et halvt år adm. direktør i Bankinvest, hvor han havde bankdirektør i Spar Nord, Lars Møller, som bestyrelsesformand, og da Bo Foged blev headhuntet til ATP, kom Lars Møller med følgende vurdering af den nye ATP-topchef.

»Bo er rigtig dygtig, en ordentlig person, som til fulde levede op til bestyrelsens forventninger til ham. Vi var også kede af det, da han valgte at sige sit job op, selvom vi selvfølgelig var forstående over for det. Vi havde et fortrinligt samarbejde med Bo, og Bo kan som regel det, han gerne vil. Han er en både intelligent og arbejdsom fyr,« sagde Lars Møller til Børsen.

Og ATP’s daværende øverste chef, Carsten Stendevad, gav Bo Foged følgende beskrivelse:

»Bo Foged har en bred og yderst relevant erfaring fra den finansielle sektor, som vil gavne ATP, og jeg ser frem til samarbejdet.«

Ifølge Finans’ oplysninger har det været særligt vigtigt for ATP at få Bo Foged til at fortsætte i jobbet for at sikre en form for kontinuitet. Ikke mindst fordi fondsdirektør Kasper A. Lorenzen har valgt at sige op for at fortsætte sin karriere i en nyoprettet stilling i PFA som koncerninvesteringsdirektør. Han skifter job den 16. september i år, og ATP har ifølge Finans’ oplysninger kendt til opsigelsen i et stykke tid.

Han vil i den forbindelse ligeledes overtage posten som bestyrelsesformand for PFA Asset Management - en post, han overtager fra PFA’s koncernchef, Allan Polack.

»Kasper A. Lorenzen har en meget stærk faglighed og erfaring, og jeg er utroligt glad for at byde ham velkommen i PFA. Vi har søgt efter en Group Chief Investment Officer til PFA-koncernen i både ind- og udland, og jeg er overbevist om, at der ikke findes en bedre kandidat til jobbet end Kasper,« siger Allan Polack.