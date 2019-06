87.000 Danske Bank-kunder får erstatning - Finanstilsynet kalder det »en meget alvorlig sag«

Finanstilsynet er i fuld gang med at undersøge Danske Banks rådgivning af kunder, som har investeret i produktet Flexinvest Fri.

Danske Bank solgte produktet Flexinvest Fri til sine kunder vel vidende, at kunderne ville tabe penge på produktet. Sådan lyder det nu fra Finanstilsynet om den sag, der har kostet bankdirektør Jesper Nielsen jobbet i landets største bank.

For høje gebyrer Sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark, der har investeret i Flexinvest Fri. Der er tale om to typer af kunder: Kundegruppe 1: Kunder, der allerede havde investeret i produktet før forhøjelsen af aftalegebyret, som trådte i kraft 1. juli 2017. Disse kunder vil blive kompenseret for gebyrstigningen i perioden fra 1. juli 2017 og indtil 19. november 2018, hvor gebyret blev sænket igen.

Kundegruppe 2: Kunder, der købte produktet fra 1. februar 2017, hvor forhøjelsen i aftalegebyret blev besluttet. Udover at blive kompenseret for det for høje aftalegebyr, vil disse kunder blive godtgjort for, hvad de kunne have opnået i afkast ved at placere deres investering i et relevant alternativ til Flexinvest Fri. Kilde: Danske Bank

»På baggrund af de foreliggende oplysninger er der tale om en meget alvorlig sag. Når borgerne henvender sig i et finansielt institut, skal de kunne have tillid til, at de kun bliver præsenteret for produkter, som er egnede til dem. Det er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende finansielt system. Det er klart, at denne sag og sagerne på andre områder de seneste år ikke fremmer tilliden til det finansielle system. Derfor vil vi naturligvis forfølge sagen til bunds,« udtaler Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, i en pressemeddelelse.

Mandag morgen oplyste Danske Bank i en fondsbørsmeddelelse, at den har taget for høje gebyrer i produktet Flexinvest Fri. Gebyrerne blev sat så højt, at der ikke var sammenhæng mellem gebyrerne og det forventede afkast til kunderne.

Ifølge banken har ca. 87.000 kunder betalt for høje gebyrer. Kunderne vil nu blive kontaktet af banken, og den gennemsnitlige kunde vil få mellem 1.000 og 2.000 kr. i godtgørelse. Samlet venter landets største bank, at regningen vil løbe op i 400 mio. kr.

»Som jeg allerede sagde på min første dag i banken, så skal kunderne være udgangspunktet for alt, hvad vi gør. Vi skal hver eneste dag arbejde på at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder en ordentlig rådgivning og produkter, der lever op til deres behov. Og det er også, hvad kunderne med rette forventer af os. I den konkrete sag har vi som følge af forkerte ledelsesmæssige beslutninger ikke levet op til dette, og det undskylder vi. Alle berørte kunder vil naturligvis blive godtgjort, ligesom vi tager alle de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen i fremtiden,« udtalte Danske Banks nye topchef Chris Vogelzang i forbindelse med offentliggørelsen af fyringen af Jesper Nielsen.

Sagen kommer frem kort tid efter, at Finanstilsynet advarede om, at det lave renteniveau øgede risikoen for, at kunderne fik dårlig investeringsrådgivning i landets banker.

Finanstilsynet oplyser i pressemeddelelsen, at det venter at træffe afgørelse i sagen i sensommeren.