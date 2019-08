Ny ferieform hitter hos danskerne

Delekonceptet hitter på ferieboligmarkedet, hvor 21-5 og Myhomes har fremgang. Nykredit oplever ikke en generel stigende interesse for at købe bolig sydpå.

Danskerne har taget en ny ferieform til sig.

I stedet for at købe et feriehus i Frankrig, Spanien eller Italien vælger stadig flere at gå sammen med andre og købe flere feriehuse i forening.

Over 500 familier har de seneste år købt ferieboliger sammen gennem virksomheden 21-5. Konkurrenten Myhomes har kun været i gang siden 2016, og her har mere end 60 familier købt sig ind.

Begge virksomheders forretningsmodeller bygger på, at flere familier går sammen om at stifte en forening og købe fem ferieboliger. Det giver mulighed for at holde forskellige former for ferier i forskellige lande, og foreningernes begrænsede størrelse giver en anden fleksibilitet og ejerskabsfornemmelse end ved at købe sig ind i en timeshare-lejlighed.

»Vi har lagt vægt på at skabe små, hyggelige foreninger, hvor familierne kender hinanden og passer på hinandens boliger. Det er lykkedes. De fleste familier føler enormt meget for boligerne, selv om de ejer dem med 20 andre familier,« siger Anders Køj, medindehaver af 21-5.

21-5 etablerede det nye feriekoncept i 2012, og efter et par stille år kom der gang i efterspørgslen. Siden er det gået stærkt, og senest har Myhomes lanceret et tilsvarende koncept, hvor 29 familier går sammen om at købe fem ferieboliger.

»Vi synes, at det skal være muligt for mange flere danskere at nyde den luksus, det er at have ferieboliger rundt om i Europa,« siger Finn Christensen, adm. direktør i Myhomes, som oplyser, at »et par tusinde« familier har henvendt sig for at få yderligere oplysninger.

En fremtidsforsker forstår godt, at deleboligkonceptet vinder frem.

»Det er nemt og uforpligtende, og man får mulighed for at besøge flere destinationer. Men jeg kan godt være bekymret for, om man bare sådan lige kan sælge sin andel igen. Især hvis det økonomiske opsving ender,« siger Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør i Fremforsk.

Der er dog ikke generelt en stigende interesse for at købe feriebolig sydpå. Det oplyser Nykredit, der er landets eneste realkreditselskab, som tilbyder realkreditlån i Spanien og Frankrig.

»I Frankrig er danskerne afventende. Vi får mange henvendelser, men markedet ligger lidt stille. I Spanien er aktiviteten lidt lavere end sidste år, men der er stadig købere,« siger Hanne Egaa, underdirektør i Nykredit International.

Nykredits udlån i Frankrig og Spanien udgør 11 mia. kr. Det gjorde det også for et år siden. Cirka 10 pct. af kunderne flytter tilbage til Danmark hvert år, så opretholdelsen af udlånet dækker over et vist nysalg.