Byggeprojekter rammer skævt: Tomme luksuslejligheder hober sig op i de store byer

Nye tal viser, at udbuddet af store lejligheder i København og Aarhus stiger markant. Det får videnscenter til at kritisere projektmagerne, herunder pensionskasserne, for at prioritere forkert i relation til efterspørgslen på boligmarkedet.

Pensionsselskaber og andre ejendomsinvestorer kritiseres for at bygge alt for mange lejligheder til rige folk i byerne. Problemet er, at der ifølge nye udbudstal ikke er velhavere nok til at flytte ind i de store, nye lejligheder.

»I København har man bygget for millionærer, og på et tidspunkt løb Danmark tør for millionærer. Hvis de har bygget alt for store lejligheder til folk, som ikke findes – og det er jo det, som nogle af dem har gjort – så har de kvajet sig,« siger direktør i boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen.

Serie: Ejendomssats for pensionspenge Siden finanskrisen har landets pensionsselskaber skruet markant op for investeringerne i ejendomme, og i dag ejer kunderne i 14 store pensionsselskaber ejendomme for 277 mia. kr.

Hvor pensionskasserne tidligere købte lejligheder for at udleje dem til medlemmerne, går de nu direkte ind i komplekse udviklingsprojekter i jagten på at øge afkastet i et vanskeligt investeringsklima.

Men er ejendommene stadig det sikre kort, som de har ry for at være? I en artikelserie sætter Finans fokus på pensionsselskabernes store ejendomssats.

Han mener, at der over de kommende år bliver behov for mange flere lejligheder i de største byer, men ejendomsinvestorerne har tilsyneladende bygget ude af trit med efterspørgslen.

På landets største udlejningsside, Boligportal, er udbuddet af lejligheder på over 100 kvadratmeter i de seneste to år vokset med 51 pct. i København og 31 pct. i Aarhus.

»Der er blevet bygget ekstremt meget i de store byer, men udbuddet af lejligheder stemmer ikke overens med efterspørgslen. Der er rigtig mange store lejligheder, der indebærer en økonomisk forpligtigelse, som de færreste har råd til,« siger Anders Hyldborg, adm. direktør for Boligpotal.

Tal fra investorernes egen brancheorganisation EjendomDanmark bekræfter, at tomgangen er betydelig mere udtalt med store end de små lejligheder. Tomgangen er samtidig langt større i nye end i gamle boligejendomme. Men ifølge branchedirektør Jannick Nytoft er problemet med de store lejligheder ikke uoverskueligt stort.

»Der er en højere tomgang i de store boliger, men jeg ser det ikke som et stort problem. Der er brug for flere boliger,« siger Jannik Nytoft og forklarer, at problemet bl.a. løser sig ved, at singler og studerende finder sammen og deler de store lejligheder.

Finans har talt med flere pensionsselskaber, som har bygget nye boligejendomme. Selskaberne er opmærksomme på problemerne med de store lejligheder, men de henviser til, at en gammel byggeregel i København har tvunget dem til at bygge lejligheder, der i gennemsnit er 95 kvadratmeter.

»Jeg ser en kæmpe ulempe i den regel. Langt de fleste vil have mindre lejligheder. Den efterspørgsel kommer både fra unge, studerende, singler, ældre og par uden børn,« siger Peter Olsson, ejendomsdirektør i AP Pension.

Han glæder sig over, at Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har fremlagt et forslag om at lempe reglen. Hvor det udspil ender, bliver afgjort i efteråret.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frank Jensen, der holder ferie.