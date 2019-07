Mandag aften modtog tusindvis af kunder hos Bitcoins Norge en chok-besked.

Den norske bitcoin-platform Bitcoins Norge, som har i omegnen af 25.000 kunder, er blevet tvunget til at sælge sine kunders kryptovaluta »så hurtigt som muligt.«

Det sker, fordi selskabets leverandør er blevet udsat for et hackerangreb, skriver flere norske medier.

I en besked på sin Facebook-side skriver Bitcoins Norge, der er ejet af Ole Andre Torjusen, at al handel på platformen er standset, og at kundernes kryptovaluta nu bliver solgt løbende.

»Alle vores kunder vil få udbetalt et beløb i norske kroner tilsvarende værdien af deres kryptovaluta den 7. maj 2019,« skriver Bitcoins Norge.

På den dato kostede en bitcoin 5.939 dollars. Siden er kursen steget til 10.328 dollars. Dermed står mange kunder til at tabe store beløb på tvangssalget, fordi de har købt bitcoins på et tidspunkt, hvor kursen var højere.

»Jeg har mistet alle mine sparepenge,« siger en kunde til nyhedsmediet Dagens Næringsliv.

Det er langtfra første gang, at sikkerhedshuller og hackerangreb rammer et bitcoin-firma. Flere gange har platforme, der handler med kryptovalutaer, været udsat for, at hackere er sluppet af sted med bitcoins for trecifrede millionbeløb.

Ifølge meddelelsen fra Bitcoins Norge har leverandøren AlphaPoint Corporation, som har leveret Bitcoins Norges handelsplatform, været udsat for »flere avancerede dataangreb.« Og da der er opstået tvivl om, hvorvidt AlphaPoints forsikring er i stand til at dække kunders eventuelle tab, har Bitcoins Norge altså nu valgt at reagere.

Hverken Dagens Næringsliv eller E24.no har lykkedes med at få en kommentar fra ejeren og lederen af Bitcoins Norge, Ole Andre Torjusen. Heller ikke AlphaPoint Corporation er vendt tilbage på de to norske mediers henvendelser.

Men flere kunder bekræfter over for Dagens Næringsliv, at de har modtaget meddelelsen.

I meddelelsen på Bitcoins Norges Facebook-side skriver Ole Andre Torjusen, at situationen er »ekstraordinær« og »helt uden for« Bitcoins Norges kontrol.

Selskabets samlede erstatningsansvar over for hver enkelt kunde er begrænset til kundens oprindelige indskud.

»Vi vil følge op på krav over for både Bitcoins Norges og AlphaPoints forsikringsselskab. Eventuelle udbetalinger herfra vil også blive udbetalt til kunderne,« skriver Bitcoins Norge på sin Facebook-side.