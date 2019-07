Den anerkendte professor Tom Kirchmaier opfordrer til en gennemgribende reform af det system, som er sat op i kampen mod hvidvask. Det nuværende har spillet fallit, lyder konklusionen.

Bankernes hvidvaskforsvar er brudt sammen, og det vil aldrig blive stærkt nok, selvom hvidvaskreglerne fra politisk side igen og igen er blevet strammet. Uden drastiske forandringer vil forbryderne fortsat have for let spil, advarer professor i hvidvaskbekæmpelse og økonomisk kriminalitet Tom Kirchmaier.

»Vi har et hvidvaskbekæmpelsessystem, som ikke virker. Derfor skal vi ikke bare indføre flere regler. Det hjælper ikke. Der er akut behov for en omfattende reform,« siger professor Tom Kirchmaier, der forsker ved Copenhagen Business School og London School of Economics.

Han opfordrer til at flytte en del af ansvaret for hvidvaskbekæmpelsen fra bankerne og bagmandspolitiet til Finanstilsynet.

I dag har finanssektoren alene i Danmark flere tusinde ansat til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, men den manuelle tilgang fungerer ikke, lyder Kirchmaiers dom. Han mener, at hvidvaskbekæmpelsen nødvendigvis skal baseres på automatisering og algoritmer, hvis effektiviteten skal løftes.



»Systemet er bygget til at fange de små fisk og lade de store fisk slippe væk. Det skulle være omvendt,« siger han og uddyber:

»Når vi lader hvidvaskforsvaret være op til bankerne, gør vi dem blinde. De ser kun et fragment af det store billede. De er hver især alt for små til at kunne se mønstrene af den organiserede kriminalitet, som kører på tværs af banker og lande.«

Bankerne er de kriminelles og terroristernes indgang til det finansielle system, og derfor er det bankerne, der må og skal være første forsvarslinje. Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet

Kirchmaier foreslår bl.a. et centraliseret register med alle bankernes data på transaktioner og kunder samkørt med f.eks. virksomhedsregisterdata og politimæssige oplysninger – og på tværs af lande, da hvidvask netop ikke bremses af landegrænser.

»Det er ikke nok, at de enkelte lande har hver sin tilgang til hvidvaskbekæmpelse. Det er nødvendigt, at vi har den samme tilgang internationalt, f.eks. med udgangspunkt i EU. Og det skal slet ikke være op til den enkelte bank. Det må være et myndighedsansvar,« siger han.

Professor i finansiering ved CBS Jesper Rangvid bakker Kirchmaiers tankegang op. Han er enig i, at for meget af ansvaret i dag ligger hos bankerne, og at det ville styrke hvidvaskbekæmpelsen, hvis Finanstilsynet blev mere fokuseret på dette og bl.a. fik lagt bagmandspolitiets hvidvasksekretariat ind under sig.

»Det er svært at se argumenterne imod at flytte kompetencerne ind under et tag,« siger han.

Erhvervsminister Simon Kollerup ønsker ikke at kommentere forslaget, men henviser i stedet til Finanstilsynet. Her understreger direktør Jesper Berg, at ansvarsfordelingen mellem de enkelte myndigheder er et politisk anliggende.

Han ønsker dog fortsat at holde bankerne ansvarlige for hvidvaskbekæmpelsen.

»Bankerne er de kriminelles og terroristernes indgang til det finansielle system, og derfor er det bankerne, der må og skal være første forsvarslinje,« siger Jesper Berg.

Bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, er ifølge juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen i gang med at afsøge alle muligheder for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering og vil ved udgangen af året fremlægge sine anbefalinger. Derfor ønsker brancheorganisationen ikke at kommentere det konkrete forslag.