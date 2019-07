Kunder med en tidshorisont på op til tre år bliver nu anbefalet at lade formuen stå kontant i landets største bank.

De negative renter har skabt helt nye tider for investeringskunder i Danske Bank.

Banken har ikke længere nogen investeringsprodukter, som den anbefaler til kunder med en investeringshorisont på op til tre år. Det forventede lave afkast står ganske enkelt ikke mål med risikoen.

Derfor anbefaler banken nu sine investeringskunder at lade formuen stå kontant til 0 pct. i rente, hvis løbetiden på investeringen er tre år eller mindre.

»Vi har lukket for anbefalinger i alle strategier med en tidshorisont under tre år på grund af de lave renter. For hovedparten af kunderne kan vi ikke give en anden anbefaling end en kontantplacering,« siger John Poulsen, investeringschef i Danske Bank.

Danske Bank har løbende lukket for anbefalingerne. De sidste lukkede i april. Nordens største bank, Nordea, lukkede for den type anbefalinger for flere år siden. Her er systemerne indrettet sådan, at produkterne forsvinder fra rådgivernes skærme, som bliver helt grå, hvis der indtastes en tidshorisont på tre år eller mindre.

»For år tilbage kunne vi have anbefalet kunder at vælge en investering med lav risiko, men på grund af det lavrentemiljø, vi har i disse år, er det heller ikke relevant for den type kunder,« siger Tine Vestergren Uldal, chef for opsparing og investering i Nordea.

Ligesom Danske Bank anbefaler Nordea kunder at lade pengene stå på en bankkonto, hvis de skal bruges inden for tre år. Kunder med en kort tidshorisont kan stadig investere. Men så sker det på trods af bankernes anbefalinger.

»Vi har ikke på grund af de lave renter lukket for salg af investeringsforeninger. Men vi har mere fokus på, om en kontantplacering er bedre for visse kundetyper. I dag er 0 pct. reelt en god rente for mange kunder,« siger John Poulsen.

En uvildig økonomisk rådgiver er enig i, at almindelige bankindskud er den rigtige løsning for investeringskunder med en kort tidshorisont. Men ifølge ham er de lave renteniveauer ikke hele forklaringen.

»Det er også fordi, at niveauet for omkostninger er for højt i danske investeringsprodukter. Derfor giver det ingen mening at benytte dem,« siger Rune W. Sørensen, adm. direktør i Miranova.