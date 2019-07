Et tilsyneladende fupnummer står til at koste brugerne på kryptobørsen Bitsane millioner af kroner.

Der findes gode dage og dårlige dage, ikke mindst når man har investeret sine sparepenge i den stærkt ustabile kryptovaluta bitcoin.

Men når den børs, hvor man har placeret sine dyrebare bitcoins, pludselig forsvinder, bliver det pludselig til en møgdag. Det var tilfældet for 246.000 kunder hos den irske kryptobørs Bitsane, der i forrige uge pludselig forsvandt. Det skriver Forbes.

Bitsanes hjemmeside er ikke længere aktiv, og selskabets sider på de sociale medier er lukket. Højst sandsynligt er der tale om et omfattende fupnummer, som endnu engang rejser spørgsmål om sikkerheden ved at investere i såkaldte kryptobørser.

For nyligt blev den norske kryptobørs Bitcoins Norge udsat for et hackerangreb, som betyder, at Bitcoin Norge er blevet tvunget til at tvangssælge sine kunders kryptovaluta.

Og det til en kurs, som betyder store tab for mange af Bitcoins Norges godt 25.000 kunder.

På kryptobørsen Bitsane, der gik i luften i 2016, står de fleste kunder til at tabe cirka 33.000 kr. hver, skriver Forbes. En anonym kunde siger, at han mister 1 mio. kr., hvis hans beholdning af kryptovalutaer aldrig dukker op igen.

Bitsane er registreret i Irland. Forbes har forsøgt at få fat i både selskabets direktør, Aidas Rupsys, og chief technology officer, Dmitry Prudnikov, men uden held.