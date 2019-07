Seks nordiske banker går i samarbejde om nyt selskab

Selskabet skal ikke kun forbedre kundeoplevelse for ikke mindst erhvervskunder, men også styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet og hvidvask, som har hærget flere af bankrnes image de senere år.

Flere nordiske banker herunder Danske Bank og Nordea er gået sammen om at et joint venture-selskab, der skal udvikle en platform til håndtering af kend din kunde-oplysninger.

Det er et uafhængigt selskab, og bankerne har investeret lige store andele i det nystartede selskab.

Det skriver Nordea og Danske Bank i en meddelelse.

Selskabet skal i starten tilbyde Kend din kunde-serviceydelser til store og mellemstore virksomheder i Norden. Det vil blive kommercielt lanceret i 2020.

- Målet er at forbedre kundeoplevelsen ved at forenkle Kend din kunde-processerne for erhvervskunder og samtidig styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet i Norden, lyder det i meddelelsen.

Med i etableringen er også DNB, SEB, SHB og Swedbank.

Opdateres....