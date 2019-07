Rentemarkeder slår flikflak: Forsultne investorer låner penge ud i 100 år til 1 pct. i rente

Investorer er så sultne efter positivt afkast, at flere lande nu udsteder statsobligationer med ekstremt lang løbetid til ekstremt lave renter. Dem kan der komme flere af i fremtiden, spår flere analytikere.

De negative renter i både Danmark og Europa presser obligationsmarkedet ud i nye ekstremer. Flere lande er begyndt at udstede statsobligationer med meget længere løbetider end tidligere og til historisk lave renter.

For nylig udstedte den østrigske stat en obligation med en løbetid på 100 år til en effektiv rente på 1,2 pct., og Italien har netop sikret sig et lån på 50 år til 2,8 pct. i rente trods landets høje offentlige gæld og vedvarende underskud på de offentlige finanser. Tidligere lå de længste løbetider på statsobligationer fra solide lande på henholdsvis 20 og 30 år.

»Det er nogle helt ekstreme tilfælde, vi ser i øjeblikket,« siger Jens Peter Sørensen, chefanalytiker i Danske Bank, der vurderer, at det negative renteniveau vil fortsætte:

»Det vil være oplagt for en stat at udstede en obligation med lang løbetid, og der vil være stor efterspørgsel«, lyder det.

Også Sydbank kalder den nuværende situation på obligationsmarkedet for »vanvittig« og vurderer, at der godt kan komme flere ekstremt lange obligationer i nær fremtid.

»Hvis vi virkelig skal udnytte de lave renter, er det måden at gøre det på. Jeg kan sagtens se, at der kan blive åbnet mere op for det,« siger Søren V. Kristensen, chefanalytiker i Sydbank.

Ud over Østrig har også Irland og Belgien for nylig udstedt 100 års obligationer, dog i nogle mindre serier målrettet institutionelle investorer. I Frankrig har man ligesom Italien udstedt en 50-årig obligation, der i dag står til en effektiv rente på 1,1 pct. Også Schweiz overvejer at udstede en ny 50-årig obligation.

Det sker som følge af, at renterne er blevet presset så meget i bund, at flere lande oplever negativ rente på statsobligationer med løbetider helt op til 10-15 år. Det sætter efterspørgslen i vejret hos særligt de store investorer efter obligationer med et positivt afkast, og dermed bliver obligationerne presset endnu længere ud i løbetid.

»Der er helt klart en bevægelse i, at man udsteder længere og længere gæld for at forsøge at få lidt afkast,« siger Jeppe Christiansen, adm. direktør i Maj Invest.

»Investeringsmæssigt giver det dog ingen mening. De rentesatser ville vi ikke se, hvis markederne fungerede frit. Det er fordi, centralbankerne blander sig massivt. Det er et pengepolitisk eksperiment, der bare fortsætter,« siger Jeppe Christiansen.

Forklaringen på de ekstremt lave renter ligger nemlig i, at Den Europæiske Centralbank, ECB, længe har holdt renten i nul og for nylig har givet udtryk for, at den er klar med yderligere hjælp til økonomien ved at pumpe flere penge ud i samfundet. Det vil skabe grobund for yderligere pres på renterne.

Den danske stat holder sig stadig til de korte obligationer og har indtil nu afvist at udstede lange obligationer. Tilbage i 2008 udstedte den en 30-årig obligation, men har ikke gjort det siden.

»De 100-årige obligationer er lidt ekstreme, men man er blevet tvunget derud, og det kan også ske andre steder,« siger Jens Peter Sørensen.

Den samme vurdering lyder fra Sydbank.

»Jeg tror godt, at vi kan komme i en situation, hvor vi ikke nødvendigvis har brug for pengene, men vi udsteder alligevel lange obligationer for at holde gang i markedet og sikre en langfristet finansiering til en lav rente,« siger Søren V. Kristensen.