Chefer fik taget mål til dyre jakkesæt under gigantisk fyringsrunde - nu skælder topchefen ud

Topchefen i Deutsche Bank har nu reageret på, at chefer i bankens afdeling i London fik taget mål til dyre jakkesæt under fyringsrunde.

Først måtte Christian Sewing, topchef i Deutsche Bank, skille sig af med 18.000 medarbejdere. Så måtte han give ledende medarbejdere i London-afdelingen en opsang for, hvad de havde lavet under den store fyringsrunde.

Mens aktiehandlere mandag i denne uge blev afskediget, fik ledende medarbejdere nemlig taget mål til jakkesæt. Ifølge mediet Financial News kostede disse jakkesæt mindst 1.500 pund svarende til næsten 12.000 kr.

Historien kom frem, fordi to mænd, der forlod Deutsche Banks kontor i London, blev fotograferet. Oprindeligt forlød det, at de to mænd var blandt de fyrede, og billedet af dem blev brugt af flere internationale medier som illustration til historien om den store fyringsrunde i den tyske storbank.

Senere viste det sig dog, at de to mænd rent faktisk kom fra skrædderfirmaet Fielding & Nicholson Tailoring. De havde været i Deutsche Banks kontor i London for at betjene chefer i afdelingen, som skulle have taget mål til jakkesæt.

Da historien om, at chefer i London-afdelingen havde fået taget mål til dyre klæder, samtidig med at ansatte var blevet fyret, kom frem, havde Deutsche Bank ingen kommentarer. Men torsdag kommenterede Christian Sewing, topchef i Deutsche Bank, historien over for det tyske medie Handelsblatt.

»Jeg har overhovedet ingen forståelse for, at nogen på vores kontor i London i mandags bestilte skræddere til at tage mål til skræddersyede jakkesæt. Samme dag måtte vi fortælle mange aktiehandelsansatte, at de måtte forlade os, fordi vi lukkede deres afdeling. Denne adfærd er på ingen måde i overensstemmelse med vores værdier,« lød reaktionen fra Christian Sewing.

Adspurgt om, hvorvidt det har fået konsekvenser for lederne i London, lyder svaret fra Deutsche Bank-chefen:

»Hvis du ser det som en konsekvens, at den adm. direktør personligt ringer og taler til kolleger, så ja. Under alle omstændigheder antager jeg, at de to kolleger ikke glemmer mit opkald.«

Deutsche Bank har været presset i flere år, og flere forsøg på at vende udviklingen i banken har ikke hjulpet i tilstrækkeligt omfang. Søndag meldte banken så offentligt ud, at den i endnu et forsøg på at vende udviklingen ville skille sig af med 18.000 ansatte.

I den forbindelse skrev Christian Sewing i en email til de ansatte i banken, at »jeg er personligt ked af den effekt, det vil have for nogle af jer«.