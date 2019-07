Amerikansk efterforskning af Danske Bank-hvidvasksag bliver udvidet

De amerikanske myndigheders efterforskning af hvidvasksagen i Danske Bank er blevet udvidet til at omfatte flere banker og har topprioritet hos de amerikanske myndigheder.

Det skriver Berlingske Business.

Et tocifret antal efterforskere og mindst tre forskellige myndighedskontorer beskæftiger sig med sagen, som nu også omfatter en række andre banker. Blandt andet er storbankerne Swedbank og Deutsche Bank blevet draget ind i efterforskningen.

Deutsche Bank var korrespondentbank for Danske Banks estiske filial og stod for en stor del af de dollartransaktioner, der foregik. Danske Bank havde ikke selv tilladelse til at foretage dollartransaktioner, og netop derfor er sagen enestående blandt hvidvasksager hos de amerikanske myndigheder. Det er ikke tidligere set, at der er rejst sag mod en bank, som hverken har direkte adgang til dollar fra de amerikanske myndigheder eller er fysisk repræsenteret i USA.

- De amerikanske myndigheder skal bevise, at Danske Bank bevidst har assisteret i at føre sorte penge ind eller gennem USA for at kunne gå efter Danske Bank, siger Jonathan Lopez, der er advokat med speciale i hvidvask i advokatfirmaet Orrick, til Berlingske Business.

Ifølge Berlingske Business blev op imod 80 pct. af hvidvasksagens mistænkelige beløb overført som dollartransaktioner. Om Danske Bank kan forvente en bøde fra de amerikanske myndigheder, er fortsat uvist.