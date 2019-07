Opgør med milliardsvindel: Jyske Bank vil have virksomheder tjekket for fusk

Der bør ifølge Jyske Bank indføres en lovpligtig revisorerklæring om korrekt betaling af skat og moms. Revisorerne jubler, mens en ekspert efterlyser et mere omfattende indgreb.

Det kræver nye redskaber at komme den omfattende milliardsvindel til livs, som virksomheder hvert år begår mod det offentlige.

Det mener ordførende direktør Anders Dam fra Jyske Bank, som nu foreslår, at der indføres en lovpligtig revisorerklæring, som selskaber, der har fravalgt en revisor, skal benytte. Med erklæringen skal en revisor oplyse, om selskabet har betalt korrekt moms og skat.

»Det er for selskaberne næppe så dyr en løsning som at skulle have en decideret revision af regnskabet. Og det bør få den effekt, at myndighederne får, hvad der tilkommer dem,« siger Anders Dam.

Han er kritisk over for de lempelser af revisionspligten, som er indført af Folketinget ad flere omgange. Lempelserne betyder, at mange selskaber helt kan fravælge en revisor. I Jyske Bank kan ca. 50 pct. af selskabskunderne fravælge en revisor.

Baseret på bankens egne tal for mistænkelige transaktioner, der er omregnet til hele samfundet, anslår Jyske Bank, at statskassen årligt går glip af 5-10 mia. kr. i manglende moms og skattebetalinger fra både privatpersoner og virksomheder.

Meget tyder på, at det vil gøre en betydelig forskel at få en mere tung revisortilstedeværelse i virksomhederne. Claus Holm, professor ved Aarhus Universitet

Sidste år anslog Copenhagen Economics for foreningen FSR - Danske Revisorer, at lempelserne af revisionspligten årligt koster statskassen 1,5 mia. kr., mens selskaber betaler godt 6 mia. kr. for lidt i skat og moms på et år.

Revisorernes brancheforening bakker op om Jyske Banks forslag.

»Det er en rigtig god idé, for alle analyser viser, at det giver mindre snyd, hvis en revisor gennemgår virksomhedernes regnskaber og skatteforhold,« siger Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR - danske revisorer.

Ifølge en ekspert er Jyske Banks forslag et skridt i den rigtige retning, men problemerne med moms- og skatteunddragelse er så omfattende, at politikerne ifølge ham bør gå endnu længere.

»Meget tyder på, at det vil gøre en betydelig forskel at få en mere tung revisortilstedeværelse i virksomhederne. I stedet for at indføre en ny erklæring bør man genindføre decideret revision af alle virksomheder. Det er lidt dyrere, men jeg mener, at det ville være pengene værd,« siger professor Claus Holm fra Aarhus Universitet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup.