Bankaktier er blandt de mest forhadte aktier i Europa, og de danske banker ligger helt i bund i det europæiske indeks. Man skal holde sig helt væk, lyder vurderingen fra flere analytikere.

De europæiske bankaktier har det skidt. De er faldet markant det seneste år, på trods af at det globale aktiemarked generelt har klaret sig godt. Og det får nu flere investeringshuse til at trække sig helt ud af bankaktierne.

»Vi holder os helt væk fra de europæiske banker. Det er svært at se, at det kan blive rigtig godt i nær fremtid,« siger Jack Mortensen, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, der har luget ud i bankaktierne og nu ikke har en eneste europæisk bankaktie i sin globale aktieportefølje.

Værst er det gået ud over Sydbank og Danske Bank, der er faldet over 40 pct. på et år, mens det brede europæiske bankindeks Stoxx Europe 600 Banks er nede med 18 pct. i samme periode.

Det er udsigten til en lang periode med lave renter og afmatning i økonomien, der truer indtjeningen i bankerne. Men også usikkerhed om EU’s budgetforhandlinger med Italien til efteråret kan lægge yderligere pres på bankerne i særligt eurozonen.

»Situationen i Italien kan give fornyet pres på bankernes beholdninger. Derudover er vi ikke særlig positive på europæiske banker med pres på både rentemargin, lave renter og udsigt til lav vækst,« siger Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.

Bankerne i Europa er i høj grad udfordret af et negativt renteniveau, der ser ud til at fortsætte lang tid endnu, efter at Den Europæiske Centralbank, ECB, netop har understreget, at den er villig til at understøtte økonomien yderligere. Desuden har Den Internationale Valutafond, IMF, for nylig nedjusteret sit skøn for den globale vækst til det laveste niveau siden 2009.

Hos Danske Bank har man heller ikke meget fidus til bankaktierne.

»Bankaktier er den mest forhadte gruppe lige nu. Der er en hel perlerække af ting, der giver usikkerhed om fremtiden, og det er svært at se, at bankaktierne skulle få medvind lige foreløbig,« siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

»Som investor skal du lige nu passe på med, hvor du har dine finansielle aktier,« fortsætter han.

Han peger dog på, at der kan være en idé i at være en lille smule eksponeret mod bankaktier, da markedet har så negativt et syn på aktierne, at det har sat sig i priserne.

»De er for billige, og de kan give et lille boost på kort sigt, men det giver ingen mening at have overvægt. Den fundamentale indtjeningshistorie er for dårlig p.t.,« siger Lars Skovgaard Andersen.

For et år siden havde flere analytikere ellers spået, at bankaktierne ville gøre comeback efter flere år med dårlige afkast, hvilket talte for, at man skulle købe op. Men det skete altså ikke.

»Aktierne er enormt billige. Men med god grund. De er ikke billige nok,« siger Jack Mortensen, der ikke har planer om at tilføje europæiske banker til aktieporteføljen foreløbig.

»Det er ikke en særlig attraktiv sektor. Det er svært at se mulighederne,« siger Jack Mortensen.