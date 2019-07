Storbank fyrede 18.000 ansatte - og glemte at lukke dem ude

I flere uger efter de var fyret, havde bankens mæglere adgang til mails og andre systemer.

Deutsche Bank fyrede i begyndelsen af juli 18.000 ansatte. Men banken glemte efterfølgende at lukke flere af de fyrede ansatte ude af bankens interne systemer.

Foreløbige undersøgelser viser, at omkring 50 mæglere på bankens kontorer i London og New York havde adgang til mails og andre systemer flere uger efter, at de var stoppet. Det skriver Dagens Næringsliv med henvisning til Financial Times.

Det har fået Deutsche Bank til at igangsætte en undersøgelse for at finde ud af, om følsomme kundeoplysninger er havnet i de forkerte hænder.

Ifølge bankens egen sikkerhedsprocedurer og regler skal ansatte lukkes ude af bankens systemer fra det øjeblik, de stopper.

Ifølge Financial Times har en af de ansatte, som mistede jobbet i begyndelsen af juli, sendt 450 beskeder ved at logge sig på bankens systemer udefra.

Deutsche Bank undersøger derfor, om insideroplysninger eller anden sensitiv information er havnet i de forkerte hænder.

»Adgangen til handelssystemet blev lukket øjeblikkeligt for ansatte, som skulle stoppe. Et lille antal ansatte havde fortsat adgang til deres arbejdsmails gennem personlige computere i en begrænset periode,« siger Jeremy Kirk, der er compliance direktør i Deutsche Bank, til Financial Times.

Han oplyser, at banken har gennemgået alle de mails, der er blevet sendt, og at man endnu ikke har fundet bevis på, at der er blevet udvekslet følsomme oplysninger eller anden fortrolig information.