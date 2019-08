Aktierne faldt over hele verden: Her lagde investorerne deres penge

Mange investorer har i de seneste dage solgt ud af deres aktier. I stedet bliver pengene flyttet til alternative aktiver.

Aktiemarkeder verden over har de seneste dage taget nogle alvorlige dyk, og investorerne har søgt tilflugt i bl.a. guld, valutaer og bitcoins. Det skriver Dagens Næringsliv.

Mandag faldt aktiemarkederne i både Asien, Europa og USA. Samtidig steg prisen på guld med 1,5 pct. og ramte dermed sin højeste pris siden 2013.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet, er det dog ikke overraskende, at investorerne flygter fra aktier til guld. Råvaren er nemlig længe blevet set som en sikker havn, når der er stormvejr på aktiemarkederne.

»Når folk bliver bange for at være i aktier, har man en opfattelse af, at guldet er et mere sikkert sted at være. Det vil sige, at når aktiemarkederne ryster, køber folk guld. Det giver en selvforstærkende effekt, da det får efterspørgslen efter guld til at stige i urolige tider,« siger han.

At investorerne også nu lægger deres penge i valutaer som schweizerfranc og japanske yen følger samme devise som guldet. Per Hansen fortæller, at disse valutaer traditionelt bliver set som sikre steder i urolige tider, og at denne holdning bliver en selvopfyldende profeti.

Kryptovaluen bitcoin steg mandag med hele 7 pct. Det skyldes primært, at investorerne ikke ser nogen sammenhæng mellem kryptovaluta og de andre økonomiske faktorer, fortæller Per Hansen.

»Der er mange, der har opfattelsen af, at sammenhængen mellem det, der sker på aktiemarkederne og andre steder, ikke har nogen indvirkning på kryptovalutaerne. Det er ikke sådan, at kryptovalutaerne bliver mindre værd, hvis den amerikanske vækst for eksempel skuffer lidt,« siger han.

Det er især frygten for en eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina, der har fået aktiemarkederne til at falde. USA’s præsident Donald Trump bekendtgjorde i sidste uge, at man vil indføre en told på kinesiske varer på 10 pct. fra 1. september, og mandag beskyldte han kineserne for valutamanipulation.

Kina har svaret igen på Trumps told ved at stoppe al import af landbrugsvarer fra USA.

Uroen på aktiemarkederne har dog lagt sig en smule tirsdag, hvor bl.a. det danske C25-indeks stiger med over 1 pct.