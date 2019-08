Danske Bank: Privatkunder kommer ikke til at betale for at have penge i banken

Det ligger på ingen måder i kortene, at bankens privatkunder kommer til at betale for at have penge stående i banken, siger Danske Banks FInansdirektør til Bloomberg.

Selv om bankerne slås med negative renter på deres indlån i Nationalbanken, så har Danske Bank ingen planer om at indføre minusrenter over for sine privatkunder.

Det siger bankens finansdirektør, Christian Baltzer, til Bloomberg News. Han mener, at negative renter på privatkundernes indlån kan skabe problemer i forhold til arbejdet henimod et kontantløst samfund.

- At gøre det kan have negativ indvirkning på samfundet, herunder risikoen for at kunderne hæver flere indskud kontant, siger han til Bloomberg.

Meldingen kommer, efter at UBS over for sine schweiziske formuende privatkunder har varslet et årligt gebyr på 0,6 pct. på indskud over 500.000 euro, skriver Bloomberg.

Indlånsrenten i Danmarks Nationalbank er minus 0,65 pct., og danske banker taber derfor penge på et eventuelt indlånsoverskud.