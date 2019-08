Imagemåling: Nykredit Bank tordner frem

Nykredit Bank er højdespringeren i årets måling af bankernes image, som efterlader Nordea på sidstepladsen.

Det går hastigt fremad for Nykredit Bank, som er årets højdespringer i analysehuset Voxmeters årlige måling af bankernes image og omdømme.

Dermed er Nykredits bankforretning ved at vriste sig fri af den massive og vedvarende negative omtale, som bidragsforhøjelserne i koncernens realkreditselskab, Totalkredit, skabte for tre år siden.

»Vi er anderledes end de andre banker, fordi vi er ejet af Forenet Kredit og dermed vores kunder. Det gør, at vi kan dele vores fremgang med dem. Det skaber tilfredshed,« siger Henrik Rasmussen, bankdirektør i Nykredit Bank.

Vi er glade for, at vi fastholder en flot placering. Klaus Gamst, markedschef, Ringkjøbing Landbobank

Fra egne målinger kan Nykredit Bank se, at andelen af utilfredse kunder er på det laveste niveau siden 2016.

»Så vores kunder er glade for at være her og anbefaler os til andre,« siger Henrik Rasmussen.

Mens Nykredit Bank går mest frem i forhold til sidste år, har Arbejdernes Landsbank banksektorens bedste image. Den overtager førstepladsen fra Ringkjøbing Landbobank, der går mest tilbage af alle i forhold til sidste år.

»Vi ser, at vi fortsat ligger højt på områder, hvor det gælder rådgivning af vores kunder, bankens udbud af produkter og bankens kompetencer. Det oplever vi som meget positivt. Vi er glade for, at vi fastholder en flot placering, samtidig med at vores fusion med Nordjyske Bank er forløbet meget tilfredsstillende,« siger Jørn Nielsen, bankdirektør i Ringkjøbing Landbobank, med henvisning til, at landbobanken sidste år opslugte Nordjyske Bank.

Nordea har ifølge målingen branchens dårligste image og er den eneste bank, som klarer sig dårligere end Danske Bank. Landets største bank har været martret af hvidvasksagen og senest sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, som Danske Bank solgte til kunder, selv om banken forventede, at kunderne ville tabe penge på investeringen.

Imagemålingen dækker perioden frem til og med juni i år og medregner dermed ikke de uger, hvor Flexinvest Fri-sagen har udviklet sig.

»Nordea får virkelig dårlig omtale af egne kunder, og det forplanter sig mere og mere ud til kundernes omgivelser og dermed til dem, der ikke er kunder. Det er en levende, negativ reklamesøjle,« siger Christian Stjer, adm. direktør i Voxmeter.

Vi havde naturligvis hellere set, at vores image var forbedret. Mads Skovlund, bankdirektør, Nordea

Han peger på, at det har en alvorlig skadelig effekt på Nordeas image, når cirka hver femte dansker er kunde i banken og aktivt kritiserer den. Nordea er gået tilbage i forhold til sidste år, mens Danske Bank har taget et pænt skridt fremad, som dog ikke har været nok til at klatre væk fra placeringen som næst dårligst i målingen.

»Vi havde naturligvis hellere set, at vores image var forbedret, for vi har gennem de seneste år arbejdet hårdt på at gøre Nordea til en bedre og mere enkel bank at være kunde i,« siger Mads Skovlund, bankdirektør i Nordea.