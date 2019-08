Sydbank indfører negative renter for velhavende privatkunder

Sydbank følger i Jyske Banks fodspor og indfører negative renter for velhavende private kunder.

Velhavende kunder i Sydbank skal til at have penge op af lommen, hvis de har for mange penge stående i banken. Sydbank indfører nemlig negative renter for rige privat kunder. Det oplyser Sydbank i forbindelse med sit halvårsregnskab.

Dermed følger banken med hovedsæde i Aabenraa i fodsporene på Jyske Bank, der som den første bank i Danmark indførte negative renter for private.

»Vi lever i en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien. Usikkerheden er blevet større, og det smitter af på rentemiljøet, der er blevet yderligere forværret, derfor indfører vi negative renter,« skriver Sydbank i sit halvårsregnskab.

Private kunder i Sydbank kan fremover have op til 7,5 mio. kr. stående, uden at de bliver ramt af negative renter. Har en kunde mere end 7,5 mio. kr. stående i banken, bliver rentesatsen aftalt individuelt med banken. Hvis der ikke bliver indgået en aftale med banken, kommer rentesatsen til at ligge på 0,6 pct., oplyser Sydbank.

Det er præcis den samme model, som Jyske Bank præsenterede i forbindelse med sit halvårsregnskab den 20. august.